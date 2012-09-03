فضای حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) 2.5 برابر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین صبح دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی برگزاری دهه کرامت گفت: سال جاری آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه حرم مطهر بوده که در این میان در دهه کرامت سال جاری یک پروژه 40 میلیارد تومانی افتتاح خواهد شد.

وی تصریح کرد: امیدوارم با برنامه ریزیها و تلاشهایی که در خصوص طرح توسعه حرم شاهچراغ(ع) انجام می شود دهه کرامت سال آینده شاهد افتتاح بخش هایی از طرح توسعه حرم مطهر باشیم.

استاندار فارس یادآور شد: دولت اعتبارات مناسبی برای توسعه حرم مطهر شاهچراغ(ع) اختصاص داده که طی سه سال آینده بودجه طرح توسعه حرم مطهر ثابت خواهد بود.

صادق عابدین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دهه کرامت باید مبدا تمام فعالیتهای فرهنگی در سه شهر مذهبی کشور باشد افزود: سه حرم اهل بیت(ع) در کشور باید دهه کرامت را به عنوان مهمترین رکن فعالیتهای فرهنگی خود انتخاب کنند و برنامه های مدونی را برای باشکوه تر برگزار کردن این دهه داشته باشند.

وی یادآور شد: ارایه برنامه های مناسب می تواند دهه کرامت را ذخیری مستحکم برای وابستگی برای این سه شهر اهل بیت(ع) در ایران اسلامی باشد.

استاندار فارس با بیان اینکه دبیر خانه دائمی دهه کرامت در استان فارس باید هر چه سریعتر راه اندازی شود، گفت: ایجاد دبیرخانه دائمی دهه کرامت در استان فارس لازم و ضروری است و از طرفی باید توجه داشت که هرساله باید شعاری خاص برای این دهه در نظر گرفته شود.

صادق عابدین یادآورشد: راه اندازی این دبیرخانه در استان فارس باعث خواهد شد استفاده مناسب از تمامی ظرفیتهای دستگاه ها انجام شود و از طرفی انجام کار های دائم فرهنگی را به همراه خواهد داشت.