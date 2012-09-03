مصوبات اجلاس نم راهگشای سیاستهای کلان جهان است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ریاست سه ساله ایران در جنبش عدم متعهدها فرصتی است تا تفکر استکباری غرب محو و به سمت همکاری و تعامل جهانی حرکت شود.

وی با بیان اینکه جهان در شرایط کنونی تحمل زورگویی و ستم را ندارد، گفت: حضور 120 کشور جهان در اجلاس تهران و برپایی باشکوه نشست، ثابت می کند که ایران یک کشور معمولی نیست و باید در جهان به عنوان کشور برتر و قوی دیده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان به سخنرانی مقام معظم رهبری در اجلاس تهران اشاره کرد و گفت: بیانات رهبری علاوه بر اینکه برای اجلاس و جنبش عدم متعهدها راهگشا بود، نشان داد که رهبری صاحبنظری قوی در مدیریت و مسائل جهانی است.

حجت الاسلام ولی نژاد یادآور شد: بیانات رهبری نشان داد که ایران اسلامی از یک رهبری فرزانه، عالم و هوشمند برخوردار است.

وی با اشاره به مصوبات اجلاس نم افزود: این مصوبات می تواند یک نقشه راه برای اعضا و سیاستهای کلان جهان باشد.

وی تصریح کرد: فواید اجلاس تهران را در آینده بیشتر خواهیم دید و امروز دنیا پذیرفته که ایران در برابر دنیای غرب جایگاه تعیین کننده ای دارد.