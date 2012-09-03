ادامه ضعف امدادرسانی به توفان زدگان آمریکا/لوئیزیانا همچنان خاموش است

به گزارش خبرگزاری مهر نیویورک دیلی نیوز به نقل از آسوشیتدپرس می نویسد : بیش از 200 هزار نفر از مردم لوئیزیانا دیروز یکشنبه بدون برق بدوند و هزارن نفر از مردم این ایالت نیز هنوز در پناهگاه ها و یا خوابگاه ها همراه با دوستان و یا بستگان خود زندگی می کنند و این در حالی است که رور یکشنبه پنجمین روز پس از وقوع توفان ایساک در لوئیزیانا محسوب می شد.

بر اساس این گزارش، تا روز گذشته اغلب مناطق موجود در شمال شرقی نیواورلئان پوشیده از آب بودند .

درهمین رابطه "انجلا سرپاس" از اهالی منطقه سیل زده "براتیوایت" در "پلاکوماینز پریش" می گوید : خانواده من از هم جدا شده است. وی که به همراه دخترش در این منطقه حضور داشته و همسر و پسرش نیز به "بل چاس" منطقه ای دیگری در این بخش رفته اند می گوید : این برای دومین بار است که خانه خود را از دست می دهیم. در زمان وقوع توفان کاترینا نیز ما خانه خود را از دست داده بودیم.

بر اساس این گزارش، دست کم هفت نفر در نقاط مختلف آمریکا در توفان ایساک کشته شدند که پنج نفر از کشته شده ها در لوئیزیانا و دو نفر دیگر در میسی سی پی بوده اند.

برهمین اساس، دو هزار و 800 نفر در سرپناه هایی که توسط صلیب سرخ در نقاط مختلف این ایالات دایر شده ثبت نام کرده اند که البته این رقم در روزهای ابتدایی وقوع توفان چهار هزار نفر بود.

مسئولان ایالتی هنوزاطلاع کاملی از این موضوع که چه تعداد از مردم لوئیزیانا نیازمند خانه های موقت هستند ندارند. و "کوین دیویس" رئیس اداره مواقع اضطراری ایالت اعلام کرد : خانه های موقتی که برای مردم در نظرگرفته خواهد شد در درجه اول هتل و خانه های اجاره ای نزدیک به خانه های تخریب شده مردم خواهند بود.

امروز دوشنبه ششمین روزی است که توفان ایساک در آمریکا آغاز شده اما با این وجود "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا امروز قصد بازدید از مناطق توفان زده را دارد.

نکته جالب آنکه "میت رامنی" رقیب جمهوریخواه اوباما در این رابطه از وی سبقت گرفته و روز جمعه از این مناطق بازدید کرده بود.