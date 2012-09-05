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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

میرزائیان خبر داد:

دانش آموزان دختر چهار محال و بختیاری 34 مدال کسب کردند

دانش آموزان دختر چهار محال و بختیاری 34 مدال کسب کردند

شهرکرد – خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول تربیت بدنی دختران آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری گفت: دانش آموزان دختر چهار محال و بختیاری در مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر 34 مدال کسب کرده اند.

فاطمه میرزائیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دانش آموزان دختر در مسابقات ورزشی کشور 34 مدال کسب کرده اند، اظهار داشت: این تعداد مدال در رشته های هندبال، طناب زنی و ... مقطع ابتدایی بوده است.

وی افزود: دانش آموزان استان در رشته های فوتسال، هندبال، طناب زنی، دوو میدانی، بسکتبال شرکت کرده اند.

میرزائیان با اشاره به اینکه در حال حاضر مسابقات دو میدانی و شنا در حال انجام است، بیان داشت: 110 دانش آموز دختر در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در این مسابقات ورزشی حضور داشته اند.

کارشناس مسئول تربیت بدنی دختران آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری با بیان اینکه این مسابقات از هفت تیرماه تا 15 شهریور ماه برگزار شده، اذعان داشت: هدف از برگزاری مسابقات ورزشی ارتقای سطح عملی، ارتقای سطح شادابی و نشاط، ایجاد محیط امن برای رقابت سالم، احترام به حقوق دیگران و .... است.

کد مطلب 1687839

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