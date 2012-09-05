دانش آموزان دختر چهار محال و بختیاری 34 مدال کسب کردند

فاطمه میرزائیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دانش آموزان دختر در مسابقات ورزشی کشور 34 مدال کسب کرده اند، اظهار داشت: این تعداد مدال در رشته های هندبال، طناب زنی و ... مقطع ابتدایی بوده است.

وی افزود: دانش آموزان استان در رشته های فوتسال، هندبال، طناب زنی، دوو میدانی، بسکتبال شرکت کرده اند.

میرزائیان با اشاره به اینکه در حال حاضر مسابقات دو میدانی و شنا در حال انجام است، بیان داشت: 110 دانش آموز دختر در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در این مسابقات ورزشی حضور داشته اند.

کارشناس مسئول تربیت بدنی دختران آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری با بیان اینکه این مسابقات از هفت تیرماه تا 15 شهریور ماه برگزار شده، اذعان داشت: هدف از برگزاری مسابقات ورزشی ارتقای سطح عملی، ارتقای سطح شادابی و نشاط، ایجاد محیط امن برای رقابت سالم، احترام به حقوق دیگران و .... است.