به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مانوئل ژوزه در خصوص نتایج و آخرین وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: 50 سال است در فوتبال هستم و در 36 سال آن مربی بوده ام. با این تجربه ای که دارم می دانم چه حرف هایی را باید بزنم و چه حر ف هایی را نزنم.

وی در ارتباط با طرح مسائلی مبنی بر اینکه به باشگاه گفته، می توانند او را بر کنار کنند، تصریح کرد: من هیچگاه چنین حرفی نمی زنم. هیچ مشکلی بین من و باشگاه وجود ندارد و در این میان مسائلی از قول من مطرح می شود که صحت ندارد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: بعضی ها نمی خواهند من در پرسپولیس موفق باشم و برخی دیگر نیز نمی خواهند پرسپولیس موفق باشد اما پرسپولیس روزهای خوبی را پیش رو خواهد داشت.

مانوئل افزود: رویانیان مرا به پرسپولیس آورد. وی نهایت حمایت را از من داشته و هیچگاه پشت من و تیم را خالی نکرده است. من هم تا آخر، پای ایشان و پرسپولیس ایستاده ام. تمام تلاش خودم را به کار می گیرم تا این تیم به آنچه شایسته آن است برسد. پرسپولیس پتانسیل بالایی دارد و من این تیم را ترک نمی کنم تا شاهد موفقیت آن باشم و روزهای خوبی را به هواداران هدیه کنم.