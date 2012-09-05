کرمی: 167 هزارتن بار در چهار محال و بختیاری جابجا شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل پایانه های چهار محال و بختیاری گفت: 167 هزارتن بار در چهار محال و بختیاری جابجا شده است.