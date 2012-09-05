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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۹

کرمی:

167 هزارتن بار در چهار محال و بختیاری جابجا شده است

167 هزارتن بار در چهار محال و بختیاری جابجا شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل پایانه های چهار محال و بختیاری گفت: 167 هزارتن بار در چهار محال و بختیاری جابجا شده است.

فریبرزکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 83 در این استان 349 هزار تن بار درون استان جابه جا شده و در سال جاری 167 هزارتن بار درون استانی جابجا شده است.

وی تصریح کرد: وزن بار جابجا شده درون استانی از سال 83 تا سال جاری 58 درصد تغییر یافته است.

مدیر کل حمل و نقل پایانه ها ی چهار محال و بختیاری ادامه داد: 699 هزارتن بار برون استانی در سال جاری جابه جا شده است.

وی اذعان داشت: در سال 83 بارهای برون استانی 558 هزارتن بوده و نسبت به سال جاری 263 درصد تغییر یافته است.

کرمی بیان داشت: وزن بار برون استانی در سال گذشته دو هزارو 27 هزار تن بوده و وزن بار جابجا شده درون استانی در سال گذشته 551 هزارتن بوده است.
 

کد مطلب 1687929

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