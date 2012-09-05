167 هزارتن بار در چهار محال و بختیاری جابجا شده است

فریبرزکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 83 در این استان 349 هزار تن بار درون استان جابه جا شده و در سال جاری 167 هزارتن بار درون استانی جابجا شده است.
وی تصریح کرد: وزن بار جابجا شده درون استانی از سال 83 تا سال جاری 58 درصد تغییر یافته است.
مدیر کل حمل و نقل پایانه ها ی چهار محال و بختیاری ادامه داد: 699 هزارتن بار برون استانی در سال جاری جابه جا شده است.
وی اذعان داشت: در سال 83 بارهای برون استانی 558 هزارتن بوده و نسبت به سال جاری 263 درصد تغییر یافته است.
کرمی بیان داشت: وزن بار برون استانی در سال گذشته دو هزارو 27 هزار تن بوده و وزن بار جابجا شده درون استانی در سال گذشته 551 هزارتن بوده است.
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