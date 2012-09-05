تعداد خانه های عالم شهرستان دامغان افزایش یافت

حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افتتاح خانه عالم روستای جزن، اظهار داشت: این خانه عالم بنا به دستور استاندار سمنان و با اعتبار 530 میلیون ریال و زیر بنای 115 متر مربع احداث شده است.

وی افزود: در آینده نزدیک خانه عالم روستاهای آستانه و حداده از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان نیز افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان اظهار داشت: احداث خانه عالم اختصاص به هیچ فرد و نهادی ندارد و بلکه به مردم فهیم روستای جزن دارد که در ساخت و احداث این خانه عالم نقش مهم و اساسی داشته و دارند.

تقوی تصریح کرد: حضور روحانی در روستاها می تواند به انجام و اجرای کارهای فرهنگی کمک فراوانی کند و حمایت و همراهی مردم در انجام هرچه بهتر کارهای فرهنگی نیز تاثیر فراوانی دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ضمن تاکید بر اینکه همه مسئولان نظام باید در راستای رشد و توسعه فرهنگ غنی اسلامی ایرانی تلاش کنند، گفت: فرهنگ، گیاه خودرویی نیست که خود به خود رشد کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان، تاکید کرد: ایجاد پایگاه های فرهنگی در روستاها امری ضروری است.

وی اضافه کرد: با ساخت فضای فرهنگی و استقرار روحانی بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی در روستا مرتفع می گردد.

تقوی با اشاره به این که همه مسئولان باید در راستای رشد فرهنگ تلاش کنند گفت: فرهنگ، گیاه خودرویی نیست که خود به خود ایجاد گردد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان با یاد آوری حدیث امام صادق (ع) که می فرماید: "من قرا القرآن و هو شباب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه" تاکید کرد: آن وجود شریف به خوبی تبیین می فرماید که اگر آموزه های قرآنی و دینی در جوانی در ذات و گوهر وجودی جوان قرار گیرد، آنگ ونه نهادینه و تثبیت می شود که در گوشت و خون جوان آمیخته می گردد.

تقوی تصریح کرد: با این آمیختگی، ثبات در دین و پایداری در ایمان خواهد آمد.

وی اظهار داشت: اگر جامعه ما حساسیت این مقطع سنی را درک کند و در بهره گیری از آن به عنوان یک فرصت طلایی همت ویژه ای به کار بندد شاهد پیشرفت و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه خواهیم بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در پایان احداث خانه های عالم روستایی را در جهت تحقق این آرمان دانست و عنوان کرد: این دومین خانه عالمی است که در سال جاری در این شهرستان ساخته شده است.

گفتنی است به همت اداره کل تبلیغات اسلامی سمنان در شهرستان دامغان تاکنون شانزده پایگاه فرهنگی ( خانه عالم ) ساخته شده است.