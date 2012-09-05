تشکیل اتاق فکر برای راه اندازی شبکه تبلیغی فرهنگی دینی در شهرستان مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قنبری بعد از ظهر چهار شنبه در دیدار با معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر، ضمن تاکید بر اینکه تبعیت محض از ولایت فقیه بهترین راهبرد جهت مقابه با استکبار جهانی است، گفت: راه این تبعیت، اتحاد است.

ضمن تاکید بر لزوم تبعیت محض از ولایت فقیه، تصریح کرد: اگر مسئولان همه گوش به فرمان رهبری باشند هیچگونه خللی در کشور به وجود نخواهد آمد.

وی همچنین خواستار تشکیل اتاق فکر جهت راه اندازی شبکه تبلیغی فرهنگی در شهرستان شد و گفت: مجموعه دستگاه های دولتی این شهرستان باید در خدمت تقویت نظام و جبهه فرهنگی باشند تا بتوانیم اهداف عالیه اسلامی را دنبال کنیم.

قنبری اظهار داشت: اگر مسئولان همه گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشند هیچ گونه خللی در کشور ما رخ نخواهد داد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست، ضمن تشریح گوشه ای از فعالیت های حوزه دین در این استان، خواستار مساعدت بیشتر و نگاه مطلوبتر مسئولان به برنامه های فرهنگی شد.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی، ضمن تاکید بر اینکه ورود به حریم خدا و نزدیک شدن به او نیز راه و روش خود را دارد و آن راه ولایت، اهل بیت و تقوا است، تصریح کرد: تقوا روح مبارزه با خودخواهی ها و هوای نفس است.

وی با اشاره به اینکه تعداد 34 روحانی مستقر و 67 روحانی طرح هجرت در استان سمنان مشغول به امر تبلیغ دین مبین اسلام می باشند، گفت: روحانیون با حضور در مناطق محروم پاسخ گوی مسائل فرهنگی و اعتقادی هستند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نبود تعداد کافی روحانیون در مناطق روستای جهت گسترش نگرش بدیع و اساسی فرهنگ دینی و اساسی مردم را متذکر شد و گفت: دولت باید زیرساخت های حضور فعال این قشر تاثیر گذار را در مناطق محروم فراهم کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر نیز در این نشست ضمن تشریح برنامه های این اداره گفت: همبستگی ادارات، مبلغان و ائمه جماعات در این شهرستان رمز موفقیت امور دینی تبلیغی است.

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی، تغذیه فکری مبلغان دینی را در اولویت برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی ذکر کرد و اظهار داشت: نخستین رکن موفقیت در تبلیغ، وجود ویژگی‌های برتر در خود پیام است.

وی در پایان تصریح کرد: اگر محتوا و ماهیت پیام، ویژگی‌های لازم را نداشته باشد، هر چند بقیۀ عوامل هم موجود باشد، باز تبلیغ یک تلاش کور و بی حاصل خواهد بود.