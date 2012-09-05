یک کارگاه نجاری در روستای صح از توابع دامغان در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع آتش سوزی در یک واحد نجاری در روستای صح از توابع بخش امیر آباد دامغان که عصر سه شنبه رخ داد با تنها ایستگاه آتش نشانی در شهر امیریه تماس حاصل شد که به علت طولانی بودن مسافت روستای صح تا شهر امیریه محل استقرار آتش نشانی و ارائه خدمات پس از وقوع، خسارات فراوانی به این نجاری وارد شد.

این حادثه خوشبختانه هیچ گونه تلفات و خسارت جانی در بر نداشت و به کسی آسیب نرسید، اما موجب خسارت مالی شد که میزان خسارت آن و علت آتش سوزی هم اکنون توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

دهیاران و شورای اسلامی و مردم منطقه تویه دروار از توابع بخش امیر آباد دامغان به علت زیاد بودن مسافت ایستگاه آتش نشانی شهر امیریه به روستاهای منطقه تویه دروار خواهان ایجاد یک ایستگاه آتش نشانی در این منطقه شدند.