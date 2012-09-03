جنایت به بهانه جلوگیری از جنگ/آمریکا دست و پای اسرائیل را می بندد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، در حالیکه اسرائیل به صراحت درباره حمله به تاسیسات هسته ای ایران در ماه های آینده صحبت می کند دولت امریکا با این بهانه که از این حمله جلوگیری کند مجموعه ای از اقدامات خرابکارانه را در ایران در پیش گرفته است. اقداماتی همچون ترور دانشمندان هسته ای، حملات سایبری و انجام پروژه ایران هراسی و تحریک همسایگان علیه جمهوری اسلامی . با این حال به اذعان گزارش جدید روزنامه نیویورک تایمز، هیچ یک از این اقدامات تا کنون نتوانسته موجب توقف برنامه هسته ای ایران شود.



دولت آمریکا در ماه های آینده کار نصب سیستم رادر موشکی جدید خود در قطر را به پایان می رساند. این سیستم با سیستم های راداری موجود در ترکیه و اسرائیل مرتبط خواهد بود و در اصل یک کمان از سیستم های ضد موشکی را در منطقه شکل می دهد .

به نوشته این روزنامه، اقدامات جدیدی که در این رابطه برنامه ریزی شده اند شامل برگزاری رزمایش های دریایی جدید، نصب سیستم های ضد موشکی در خلیج فارس و اقدامات سخت گیرانه تر برای کاهش درآمدهای نفتی ایران هستند.

علاوه بر این موارد، دولت اوباما همچنین در حال بررسی صدور بیانیه های جدید از سوی رئیس جمهور درباره اینکه چه مواردی موجب اقدام نظامی آمریکا علیه ایران می شود هستند.

البته به غیر از این موراد، برنامه های آمریکا علیه ایران انجام فعالیت های مخفیانه و اقدامات خرابکارانه نیز می شوند.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد : در اواخر ماه جاری میلادی آمریکا و بیش از 25 کشور دیگر در آبهای خلیج فارس بزرگترین رزمایش مین روبی جهان را برگزار می کنند اقدامی که مقامات نظامی آن را یک نمایش متحد و همچنین اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدام احتمالی ایران در بستن تنگه هرمز و جلوگیری از صادرات نفت از خلیج فارس می دانند.

البته هم ایران و هم آمریکا اعلام کرده اند که در پائیز سال جاری رزمایش هایی در خلیج فارس انجام خواهند داد و در واقع هر یک از این کشورها قصد دارد با برگزاری این رزمایش دیگری را از انجام حمله منصرف کند.

نیویورک تایمز می نویسد : پیامی که این قوس موشکی به ایران مخابره می کند آن است که حتی اگر تهران به سلاح هسته ای دست پیدا کرده و آن را در صدر توان موشکی خود قرار دهد، سیستم های موشکی موجود در منطقه آن را رهگیری می کنند.

بر همین اساس، اینکه هشدار اوباما به ایران تا چه اندازه صریح خواهد بود هنوز در میان مباحثات داخلی آمریکا است و تا حد زیادی به سیاست های انتخاباتی اوباما گره خورده است. در همین رابطه برخی از مشاوران اوباما معتقدند که اسرائیل نیازمند دریافت یک اطمینان قویتر در این رابطه است که پیش از آنکه ایران به سلاح هسته ای دست پیدا کند اوباما به این کشور حمله می کند.



در ادامه مطلب نیویویروک تایمز با اشاره به انجام عملیات های سایبری علیه تاسیسات ایران آمده است : هیچ یک از اقداماتی تا کنون توسط دولت امریکا علیه انجام گرفته فوری ترین هدف ایالات متحده و متحدان آن را که همان متوقف کردن پیشرفت برنامه هسته ای ایران است، برآورده نکرده و از همین رو در آژانس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل این بحث همچنان مطرح است که چه عملیاتی می تواند به عنوان جایگزین عملیات "بازی های المپیک" شود.

اما مقامات ارشد دولت آمریکا اینطور اعتقاد دارند که اسرائیل تلاش دارد اوباما را به این سمت سوق دهند که از وی تعهدی در خصوص اقدام نظامی علیه ایران را دریافت کنند، عملی که اوباما تا کنون اعتقاد داشته نیازی به ان نیست.

عملیات های سایبری همچنان مطرح اند

بازی های المپیک نام مستعار عملیاتی سایبری بود که از زمان دولت بوش علیه ایران آغاز شده و در دولت اوباما نیز دنبال می شد اما بروز یک خطای رایانه ای در سال 2010 موجب شد تا ایران از این حمله مطلع شود و از آن زمان سایت های هسته ای این کشور خود را در برابر اینگونه حملات ارتقاء داده اند.

آمریکا معتقد است که حمله به ایران با پاسخ تهران مواجه می شود و کاخ سفید و پنتاگون از آن بیم دارند که این اقدام ( حمله به ایران ) موجب آغاز جنگی جدید در خاورمیانه شود و از همین رو مقامات دولت آمریکا گفتگوهای گسترده ای را با مقامات کابینه نتانیاهو در این خصوص انجام داده اند.