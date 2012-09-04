  1. فرهنگ و ادب
۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۳۵

هادی به مهر خبر داد:

جریان‌های هنری از دهه 60 تا 90 را در «دولت بیداری» بررسی کرده‌ام

جریان‌های هنری از دهه 60 تا 90 را در «دولت بیداری» بررسی کرده‌ام

سهراب هادی از تالیف و آماده انتشار شدن اثر تازه‌اش با عنوان «دولت بیداری» در بررسی جریان‌های هنری کشور از دهه 60 تا 90 خبر داد.

سهراب هادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت سلامتی و فعالیت ادبی و فرهنگی خود گفت: حادثه‌ای که چندی پیش برای من به وجود آمد و منجر به آسیب شدید دستان و انگشتانم شد، تا کنون من را از آغاز تالیف دوباره بازداشته است و فعلا قادر به نوشتن نیستم اما دو اثر پیش از این حادثه برای چاپ داشتم که در حال آماده سازی برای انتشار است.

وی ادامه داد: کتابی با عنوان «دولت بیداری» را تالیف کرده‌ام که هم اکنون در مرحله حروفچینی است و موضوع آن نیز جامعه‌شناسی فرهنگی و تحلیل و بررسی رویدادهای فرهنگی دهه‌های 60 تا 90 در کشور است.

هادی افزود: در این کتاب موضوعاتی چون دوسالانه‌های هنری جهان اسلام، بینال‌های تهران و رویدادهای مهم موزه هنرهای معاصر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و قرارست از سوی نشر تندیس منتشر شود.

هادی همچنین به تالیف کتاب «ماه و شیدا» اشاره کرد و گفت: این اثر یک متن ادبی است که به تاثیر نور و حقیقت در معنای حقیقی انسان می‌پردازد.

به گفته وی، این اثر در حال حاضر دست‌نویس بوده و برای انتشار باید بازنویسی و ویرایش شود.

سهراب هادی نویسنده، نقاش، گرافیست، مجسمه‌ساز و مدیر انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) چندی پیش بر اثر برق‌گرفتگی در بیمارستان مطهری (مرکز سوانح و سوختگی) بستری و تعدادی از انگشتان دستان خود را از دست داد.

کد مطلب 1688073

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