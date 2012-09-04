سهراب هادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت سلامتی و فعالیت ادبی و فرهنگی خود گفت: حادثهای که چندی پیش برای من به وجود آمد و منجر به آسیب شدید دستان و انگشتانم شد، تا کنون من را از آغاز تالیف دوباره بازداشته است و فعلا قادر به نوشتن نیستم اما دو اثر پیش از این حادثه برای چاپ داشتم که در حال آماده سازی برای انتشار است.
وی ادامه داد: کتابی با عنوان «دولت بیداری» را تالیف کردهام که هم اکنون در مرحله حروفچینی است و موضوع آن نیز جامعهشناسی فرهنگی و تحلیل و بررسی رویدادهای فرهنگی دهههای 60 تا 90 در کشور است.
هادی افزود: در این کتاب موضوعاتی چون دوسالانههای هنری جهان اسلام، بینالهای تهران و رویدادهای مهم موزه هنرهای معاصر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و قرارست از سوی نشر تندیس منتشر شود.
هادی همچنین به تالیف کتاب «ماه و شیدا» اشاره کرد و گفت: این اثر یک متن ادبی است که به تاثیر نور و حقیقت در معنای حقیقی انسان میپردازد.
به گفته وی، این اثر در حال حاضر دستنویس بوده و برای انتشار باید بازنویسی و ویرایش شود.
سهراب هادی نویسنده، نقاش، گرافیست، مجسمهساز و مدیر انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) چندی پیش بر اثر برقگرفتگی در بیمارستان مطهری (مرکز سوانح و سوختگی) بستری و تعدادی از انگشتان دستان خود را از دست داد.
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