ابراهیم فیاض، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار کتاب «مردم شناسی رسانه» از سوی انتشارات امیرکبیر تا پایان پاییز خبر داد و گفت: در مردم‌شناسی رسانه تلاش کردم تا ارتباط بین مردم‌شناسی، رسانه و فرهنگ در یک چهارچوب تئوریک مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: این کتاب در 5 فصل تدوین شده که عنوان هر فصل به یکی از رسانه‌ها اختصاص یافته است و شامل سینما، مطبوعات، رادیو، تلویزیون و کتاب است.

فیاض همچنین مردم‌شناسی، ارتباطات و مباحث رسانه را سه موضوع اصلی در بررسی این کتاب معرفی کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین به در دست انتشار بودن اثری با عنوان «مردم‌شناسی حکمت» از سوی همین ناشر اشاره کرد و گفت: این کتاب رابطه بین فرهنگ، مردم شناسی و علم حکمت را بررسی می‌کند.

وی همچنین افزود: در این اثر، فرهنگ و حکمت را به عنوان یک مقوله ارتباطی بررسی و در 6 فصل خلاصه و ارائه کرده ام که به زودی از سوی انتشارات امیر کبیر منتشر خواهد شد.

مردم شناسی غرب، مردم شناسی ایران و مردم شناسی اسلام از دیگر آثار در دست انتشار ابراهیم فیاض است.