پل زیرگذر و روگذر مغان شاهرود تا سوم خرداد 92 بهره برداری می شود

محمد جیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث پل زیر گذر و روگذر جاده مغان شاهرود، گفت: این پروژه در جهت سهولت در تردد وسایل نقلیه عبوری از مسیر جاده مغان و همچنین اتصال خیابان جنب دانشگاه صنعتی و مسکن مهر به بلوار 48 متری علامه مجلسی ساخته خواهد شد.

وی اضافه کرد: این پل با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال با ارتفاع شش متر، عرض 60 متر و طول رمپ‌های 400 متری احداث خواهد شد.

شهردار شاهرود گفت: امیدواریم این پروژه با همت نیروهای خدوم این شهرداری در مدت 9ماه به بهره‌برداری برسد و انشاءا... در روز سوم خرداد 1392 (سالروز آزادسازی خرمشهر) آن را افتتاح نماییم.

جیرانی افزود: بخش روگذر این پل قسمت شرق دانشگاه صنعتی و مسکن مهر را به بلوار 48متری علامه مجلسی و بخش زیرگذر این پل میدان هفت تیر را به روستای مغان و کارخانه قند شاهرود متصل خواهد کرد.

وی همچنین از تعریض پل سرچشمه شاهرود خبر داد و افزود: این طرح با اعتباری معادل سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای این شهرداری و در راستای تعریض بلوار آزادی (حد فاصل میدان آزادی تا پل سرچشمه) شاهرود انجام خواهد گرفت.

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه این پل جدید در کنار پل قدیمی سرچشمه ساخته می‌شود؛ افزود: تمام استانداردهای لازم برای رعایت این پل که دارای قدمت و معماری بسیار قدیمی و به عنوان میراث فرهنگی است و می‌بایست حفظ شود، در نظر گرفته شده است.

جیرانی اعلام کرد: پل جدید دارای چهار دهنه است و ساختار آن بتنی با پایه‌های سنگی و عرشه آن نیز دال بتنی است.

شهردار شاهرود با بیان اینکه در مسیر پل جدید خط فشار قوی گاز عبور کرده، گفت: همه مسایل ایمنی برای ساخت این پل رعایت شده است.

وی با اشاره به اینکه با احداث این پل تسهیل در رفت و آمد شهروندان در این مسیر را خواهیم داشت، افزود: این طرح در دهه فجر امسال بهره برداری خواهد شد.

به گفته جیرانی این پل به طول 50متر، عرض 18متر و مساحت 900 متر مربع در کنار پل قدیمی ساخته خواهد شد.