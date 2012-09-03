دستگیری 20 نفر در جریان زلزله/دولت کانادا خاوری را تحویل نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای بعد از ظهر دوشنبه در سی و چهارمین نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و همچنین خروج و ورود فائزه هاشمی از کشور گفت: خانم هاشمی 12 مرداد از کشور خارج و 29 مرداد به کشور برگشت چراکه ایشان ممنوع الخروج نبودند. در مورد پرونده آقای مرتضوی هم باید بگویم دیوان عدالت حکم خود را به وزیر کار اعلام کرد و باید وزیر، کار خودش را انجام دهد.

دادستان کل کشور در مورد ممنوع المصاحبه بودن دادستان تهران گفت: در مورد دادستان تهران هم باید بگویم ایشان ممنوع المصاحبه نیست ولی نشست خبری نمی گذارد و اگر برنامه ای باشد در حاشیه آن صحبت می کند.

محسنی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد دستگیری افرادی در جریان زلزله آذربایجان شرقی که در آن تعدادی منافق و بهایی قصد خرابکاری داشتند، گفت: صرف بهایی بودن جرم نیست ولی بیش از 20 نفر دستگیر شدند که اقدام آنها در حال بررسی است.

وی در مورد پرونده جواد لاریجانی نیز گفت: این پرونده در حال بررسی است همچنین در مورد پرونده آقای خاوری که به تازگی می گویند مصاحبه ای در یک نشریه داشته باید بگویم اگر ایشان از خود دفاع می کرد ثابت می شد که وضعیتش چگونه است هر چند که با کمال تاسف نه آن کشور ایشان را تحویل می دهد و نه پلیس بین الملل مدعی مبارزه با فساد است، همکاری داشتند، ولی کیفرخواست برای ایشان صادر شده و در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد اینکه چرا هنوز مدیر عامل بانک صادرات (جهرمی) به دادگاه احضار نشده است، گفت: قرار مجرمیت ایشان از سوی بازپرس صادر شد، ولی دادستان نقض گرفت و دوباره پرونده به بازپرسی رفت ولی این پرونده به دادگاه می رود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وضعیت دریاچه ارومیه بسیار وخیم است و محیط زیست در خطر افتاده ولی دادستانی وارد نشده است، گفت: هنوز احساس نکرده ایم که باید وارد شویم و معلوم نیست در آینده شاید وارد شده و یا مواردی باشد دادستانی استان وارد می شود.

دادستان کل کشور در ادامه این نشست اعلام کرد: 17 متهم جدید پرونده شان در موضوع فساد مالی بزرگ در حال بررسی است و قاضی پرونده تغییر نمی کند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که از ظرفیتهای خوب جنبش عدم تعهد برای ایجاد دادگاهی صالح و بین المللی و تبادلات قضایی میان کشورهای عضو استفاده کنیم.