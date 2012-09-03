یک‌ میلیون خودرو در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی تردد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نصری افزود: آمار دریافتی از تردد شمارهای نصب شده در 13 محور اصلی استان حاکی از آن است که طی مرداد‌ماه سال جاری در مجموع یک‌ میلیون و 794 هزار و 274 دستگاه خودرو تردد داشته‌ اند.

وی ادامه داد: همچنین از این تعداد سهم خودروهای سنگین 451 هزار و 374 دستگاه و به طور میانگین 25 درصد و تعداد یک ‌میلیون و 342 هزار و 900 دستگاه سواری معادل 75 درصد از کل تردد در محورهای استان بوده است.

وی بیان کرد: آمار ثبت شده توسط شعبه استانی مرکز مدیریت راه‌ها‌ی کشور در بیرجند نشان می‌ دهد میزان تردد در محورهای مواصلاتی استان چهار درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: میانگین سرعت تردد ثبت شده در محورهای استان در مردادماه 80 کیلومتر بر ساعت بوده است.

به گفته وی محور بیرجند - مود (سربیشه) در مرداد‌ماه بیشترین میزان تردد را با مقدار میانگین 310 وسیله نقلیه در ساعت به خود اختصاص داده است.

نصری ادامه داد: کمترین میزان تردد در محورهای استان نیز مربوط به محور سربیشه – درح با میانگین 35 وسیله نقلیه در ساعت بوده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی گفت: بیشترین میزان تردد در محورهای مواصلاتی استان در روز چهارشنبه 19 مردادماه با 83 هزار و 739 دستگاه و نیز کمترین میزان تردد در روز دوشنبه دو مردادماه با 43 هزار و 948 دستگاه بوده است.