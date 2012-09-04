خسارت 185 میلیارد تومانی به کشاورزان آذربایجان شرقی

مسعود محمدیان در گفتگو با مهر درخصوص اقدامات سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی برای کمک به کشاورزان زلزله زده اظهارداشت: با وجود اینکه تاکنون برای حفاظت و نگهداری از احشام اقدام به 90 هزارمترمربع فنس کشی نموده ایم اما حداقل به 10000 مترمربع فنس برای تکمیل این کار نیاز داریم.

وی با بیان اینکه تاکنون واکسن‌ هاری به بیش از 6000 راس دام تزریق کرده ایم، گفت: مجموع مساحت انجام عملیات ضدعفونی و سمپاشی مناطق آلوده درحدود 785000 مترمربع برآورد می شود.

به گفته رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، 11000 راس دام مناطق زلزله زده به صورت رایگان درمان شده اند.

وی درباره میزان تسهیلات درنظر گرفته شده برای دامدارانی که واحدهای دامی آنها براثر زلزله تخریب شده است، گفت: براساس مصوبه هیئت دولت، قرار است به هر یک از دامداران برای جبران خسارت 3 میلیون تومان کمک بلاعوض و 5 میلیون تومان تسهیلات با سود 4 درصد و مدت زمان بازپرداخت 15 ساله تعلق گیرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین تاکنون به واحدهای بیمه شده درحدود 40 میلیون تومان غرامت پرداخت شده است. وی درباره تامین کود و بذر مورد نیاز کشاورزان مناطق زلزله زده عنوان کرد: تا به امروزدرحدود 6000 تن کود شیمیایی و در حدود 9000 تن بذر برای کشت پائیزه کشاورزان مناطق زلزله زده برآورد شده است که به آنها تحویل داده خواهد شد.

محمدیان دربیان میزان خسارت وارد شده به زیرساختهای بخش کشاورزی در استان آذربایجان شرقی گفت: براساس برآورد کارشناسی، وقوع زلزله های اخیر در استان آذربایجان شرقی بالغ بر 185 میلیارد تومان خسارت به زیرساختهای بخش کشاورزی وارد کرده است.