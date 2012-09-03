اورژانس ها با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه اند/نیاز کشور به 30 هزار نیرو

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا معصومی ظهرروز دوشنبه در مراسم افتتاح پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی امام علی (ع) اراک به خبرنگاران گفت: در حال حاضربیش از دو هزار پایگاه شهری و جاده ای اورژانس با 15 هزار نیروی امدادی متخصص درسطح کشور فعالیت دارد که 50 درصد تا تامین نیازاستاندارد نیروی متخصص فاصله دارد.



با توجه به وجود 33 هزار جاده اصلی و 180 هزار کیلومتر جاده فرعی و روستایی در کشور توسعه و ارتقا کیفیت اورژانس های پیش بیمارستانی مستقر در جاده ها در اولویت قرار دارد.



وی افزود: اعتبار ساخت پایگاه های اورژانس های پیش بیمارستانی نزدیک به یک و نیم میلیارد ریال است و در حال حاضر هیچ یک از جاده های فرعی و روستایی کشور دارای پایگاه اورژانس نیستند . معصومی ادامه داد: با توجه اهمیت این موضوع تا پایان برنامه پنجم یک هزار پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی این جاده ها راه اندازی خواهد شد.



وی در خصوص زمان رسیدن به محل حادثه اورژانس در کشور گفت: هم اکنون میانگین زمان حضور اورژانس پیش بیمارستانی در محل وقوع حادثه در ، جاده ها زیر 15دقیقه در کلان شهرها هشت تا نه دقیقه و در شهرهای کوچک زیر هشت دقیقه است.

معصومی اضافه کرد: درحال حاضر 50 اتوبوس آمبولانس در چرخه مدیریت بحران کشور خدمات رسانی دارد که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته با تامبن اعتبارلازم این تعداد دوبرابر خواهد شد.



وی ارتقا امداد رسانی هوایی را از عوامل مهم در امدادرسانی به موقع خواند و اظهار داشت: در این راستا طرح جامع امداد هوایی در برنامه پنجم مصوب شد که طبق آن در شعاع 250 تا 300 کیلومتری باید یک پایگاه امداد هوایی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون فقط یک بالگرد امداد در کشور وجود دارد در حالیکه نیاز اصلی کشور جهت اجرای طرح جامع حداقل 50 بالگرد است.



رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی درادامه این مراسم گفت: پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی امام علی (ع) اراک با اعتباریک میلیارد و 500 میلیون ریالی در مساحت 120 متر مربع ساخته شده است.

قنبر فراهانی افزود: این پایگاه مجهز به یک دستگاه آمبولانس است و 6 نیروی خدمت رسان متخصص و امدادی در آن حضور دارند.

