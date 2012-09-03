تظاهرات مجدد در حمایت از اسد/ فریاد مرگ بر آمریکا ترکها در انطاکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تودی زمان " چاپ ترکیه ، در روز جهانی صلح چندین حزب و اتحادیه در شهر انطاکیه مرکز استان هاتایای ترکیه که محل حضور هزاران آواره سوری است اقدام به برگزاری راهپیمایی "حمایت از صلح و سوریه " در حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه کردند.

راهپیمایان برای نشان دادن حمایت خود از رئیس جمهور سوریه "بشار اسد" پوسترهای ازعکس های او را حمل می کردند و به زبان عربی شعارهایی از قبیل ، بشار اجازه بده جان و مالمان را فدای تو کنیم ، مرگ بر آمریکا ، مداخله نظامی هرگزو... می دادند.

در این تظاهرات که توسط گروه های چپ گرا و مخالف دولت ترکیه تدارک دیده شده بود تظاهرات کنندگان خواستار برچیده شدن مراکز آموزش مخالفان سوری در داخل خاک سوریه شدند.