  1. بین الملل
۱۳ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۵۲

در ترکیه برگزار شد؛

تظاهرات مجدد در حمایت از اسد/ فریاد مرگ بر آمریکا ترکها در انطاکیه

تظاهرات مجدد در حمایت از اسد/ فریاد مرگ بر آمریکا ترکها در انطاکیه

تظاهرات کنندگان در انطاکیه مرکز استان هاتایای ترکیه در حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه اقدام به حمل تصاویر وی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تودی زمان " چاپ ترکیه ، در روز جهانی صلح چندین حزب و اتحادیه در شهر انطاکیه مرکز استان هاتایای ترکیه که محل حضور هزاران آواره سوری است اقدام به برگزاری راهپیمایی "حمایت از صلح و سوریه " در حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه کردند.

 راهپیمایان برای نشان دادن حمایت خود از رئیس جمهور سوریه "بشار اسد" پوسترهای ازعکس های او را حمل می کردند و به زبان عربی شعارهایی از قبیل ، بشار اجازه بده جان و مالمان را فدای تو کنیم ، مرگ بر آمریکا ، مداخله نظامی هرگزو... می دادند.

 در این تظاهرات که توسط گروه های چپ گرا و مخالف دولت ترکیه تدارک دیده شده بود تظاهرات کنندگان خواستار برچیده شدن مراکز آموزش مخالفان سوری در داخل خاک سوریه شدند.

کد مطلب 1688216

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