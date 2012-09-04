نخستین گوینده خبر محجبه در تلویزیون مصر

برای اولین بار در تاریخ تلویزیون مصر گوینده خبر محجبه ای در تلویزیون این کشور ظاهر شد. بر اساس تصمیم صلاح عبدالمقصود وزیر اطلاع رسانی این کشور اجازه داد که زنان محجبه در تلویزیون این کشور به ارائه اخبار بپردازند. بر خلاف اینکه در گذشته تلویزیون نسبت به اجرای زنان محجبه هشدار داده بود. وی این امر را در جهت عدالت خواند و در پاسخ به منتقدانش اظهار داشت که در مصر 70 درصد زنان محجبه هستند پس چرا نباید از زنان مججبه در تلویزیون استفاده کرد.

30 هزار افغانی مناسک حج را به جا می آورند

کنسولگری افغانستان اعلام کرد که امسال حدود 30 هزار زائر افغانی راهی خانه خدا می شوند. آنها از 4 ذیقعده به عربستان سعودی عازم خواهند شد. این کنسولگری بیان کرد که زائران افغان در منطقه مرکزی و اطراف مسجدالحرام در مکه مکرمه اسکان داده می شوند و تمامی اقدامات برای اسکان آنها انجام گرفته است.

مفتی عربستان نسبت به نشر خطاهای مبلغان هشدار داد

مفتی عربستان شیخ عبدالعزیز آل شیخ نسبت به اشاعه خطاهای مبلغان هشدار داد و گفت نه تنها اشتباهات و خطاهای آنها نباید بیان شود بلکه باید پوشیده شود. بیان و اشاعه آنها در فضاهای مجازی و اینترنت و تویتر مجاز نیست و مصیبتی بزرگ برای مردم به شمار می رود.