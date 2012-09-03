  1. بین الملل
۱۳ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۰۸

عبدالله صالح:

قطر کوچک ادای بزرگان را در می آورد/دوحه به بی ثباتی در یمن دامن می زند

قطر کوچک ادای بزرگان را در می آورد/دوحه به بی ثباتی در یمن دامن می زند

دیکتاتور مخلوع یمن، قطر را به ایجاد بی ثباتی و فتنه افکنی در این کشور از طریق تزریق پول فراوان برای گروههای سیاسی متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به  نقل از روزنامه القدس العربی ، "عبدالله صالح" قطر را به بی ثباتی در یمن از طریق تزریق میلیونها دلار پول به گروههای سیاسی متهم کرد.

وی افزود: از قطر برای تزریق میلیونها دلار پول به یمن قدردانی می کنیم، اما این پولها با هدف ایجاد هرج و مرج در یمن است.

عبدالله صالح گفت : حمایت قطر از یمن در وقایع سال 1994 مکر سیاسی بیش نبود. قطر کشور کوچکی که دوست دارد ادای بزرگان را درآورد و پول فراوانی دارد که از آن برای فتنه افکنی استفاده می کند.

وی ضمن انتقاد از دولت وفاق ملی یمن افزود: ظرف هشت ماه گذشته این دولت نتوانسته است امنیت و دستاوردی برای یمنی ها داشته باشد و باید کنار برود.

عبدالله صالح گفت : اگر لوله نفتی منفجرو  برق خراب شود می گویند تقصیر رژیم سابق است، اگر طوفانی در آمریکا رخ دهد عبدالله صالح و رژیم سابق را مسئول آن می دانند.

کد مطلب 1688221

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