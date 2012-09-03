نرخ کرایه سرویس مدارس در مشهد 10 درصد افزایش می یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: نرخ کرایه سرویس مدارس مشهد 10 درصد افزایش می یابد، زمینهای رهاشده به اماکن ورزشی تبدیل می شوند و بسیج امکانات شهرداری در ارائه خدمات به رباط طرق، عناوین اخبار شهرداری مشهد هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید نرخ کرایه سرویسهای مدارس 10 درصد افزایش می یابد.هادی عطارزاده طوسی گفت: طبق آنچه در کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید بر اساس نوع، سن و مسافتی که خودروی مورد نظر طی می کند افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس تعیین شده است.وی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به ایام آغاز مدارس عملیات اجرایی شناسایی رانندگان و نصب برچسبهای مخصوص بر روی خودروها از هفته آینده آغاز خواهد شد.زمینهای رهاشده به اماکن ورزشی تبدیل می شوندشهردار منطقه 10 مشهد گفت: به دنبال درخواست شهروندان در حد اعتبارات موجود و برابر ضوابط طبق آراء صادره قرار است اراضی رها شده به اماکن ورزشی تبدیل شود.حمید ضمیری گفت: با توجه به 2600 پیام مردمی 137 در 5 ماهه ابتدای سال جاری یکی از مهمترین مشکلات شهروندان زمینهای رهاشده در منطقه بوده است.وی تصریح کرد: به دنبال در خواست ساکنان منطقه نسبت به شناسایی و تشکیل پرونده برای این اراضی اقداماتی صورت گرفته است.شهردار منطقه 10 مشهد ادامه داد: در حد اعتبارات موجود و برابر ضوابط جهت بهرهمندی شهروندان طبق آراء صادره قرار است این اراضی به اماکن ورزشی تبدیل شود.بسیج امکانات شهرداری در ارائه خدمات به رباط طرق شهردار منطقه 7 مشهد با اشاره به اقدامات انجامشده از زمان الحاق روستای رباط طرق به محدوده خدمات شهری این منطقه اظهارکرد: با هدف رفع محرومیت از رباط طرق و ارائه خدمات شایسته به ساکنان این محدوده، احداث اماکن ورزشی، فرهنگی، ایجاد بوستانها و آسفالت معابر در دستور کار قرار گرفته است.احمد محبی با اشاره به احداث پارک جنگلی تصریح میکند: به منظور رفاه حال زائران پارک جنگلی به مساحت 11.5 هکتار با اعتبار 8 میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.شهردار منطقه 7 مشهد افزود: در راستای رفاه حال شهروندان ساکن در این منطقه، شهرداری اقدام به ساخت 20 آلاچیق و سکوی استراحت در بوستانهای منطقه کرده است همچنین نصب وسایل بازی کودکان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.توزیع 20 هزار بن تخفیف بین بازدیدکنندگان جشنواره گل مشهدمدیرعامل سازمان پارکها و فضایسبز شهرداری مشهد با اشاره به برگزاری سومین جشنواره فصلی گل و گیاه مشهد از توزیع 20 هزار بن تخفیف گل بین بازدیدگنندگان خبر داد.احمدرضا سلامی در این خصوص گفت: سومین جشنواره فصلی گل و گیاه مشهد با هدف ارتقاء فرهنگ استفاده از گل و گیاه در جامعه،عرضه مستقیم گل و گیاه مناسب با آب و هوای شهر مشهد به شهروندان، آموزش شهروندان، ارتقاء وضعیت اقتصادی تولید کنندکان گل و گیاه در مشهد و حمایت از تولید ملی در راستای شعار امسال است.وی تصریح کرد: این نمایشگاه در مساحت دو هزار مترمربع در بوستان بزرگ ملت برگزار می شود.
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