افزایش نسبی دما در سراسر کشور

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز نیز شاهد تداوم بارش در سواحل دریای خزر ، رگبار، رعد و برق و وزش باد در استان های اردبیل ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،کردستان زنجان و ارتفاعات البرز خواهیم بود گفت : از فردا ضمن کاهش میزان بارندگی از سمت غرب سواحل دما نیز به طور نسبی افزایش می یابد .

وی ادامه داد: در دو روز آینده وزش باد ،گرد و خاک در استان های سمنان ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان پیش بینی می شود .

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: آسمان تهران قسمتی ابری که در بعد از ظهر افزایش ابر ،وزش باد و در ارتفاعات شاهد رگبار و رعد و برق خواهیم بود .