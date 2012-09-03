5 صندوق برای جمع آوری آرای شهروندان البرزی به 96 کاندیدای نظام مهندسی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین پناهی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: هیئت مدیره نظام مهندسی استان البرز 11 نفره است که رشته عمران با 4 عضو، نقشه برداری، مهندسی میکانیک و برق، شهرسازی، ترافیک هر کدام یک عضو و معماری با دو عضو از جمله اعضای آن هستند.



وی ادامه داد: در سطح استان پنج صندوق در چهار حوزه در نظر گرفته شده است که دو حوزه در کرج، مصلای فردیس، محمد شهرو هشتگرد از جمله حوزه ها هستند.



سخنگو ائتلاف بزرگ جامعه مهندسان استان البرز گفت: 14 شهریور زمان انتخابات است که از هشت صبح آغاز خواهد شد و پایان آن نیز متناسب با شرایط از طریق هیئت اجرایی اعلام می شود.



پناهی با اشاره به اینکه نظام مهندسی استان البرز 6 هزار نفر اعضا دارد، اضافه کرد: 96 نفر نیز برای انتخابات ثبت نام کرده اند و تا کنون برخی از افراد نیز انصراف داده اند.



شورای انتظامی به تخلفات حرفه ای مهندسان نظارت دارد



وی تصریح کرد: شورای انتظامی به تخلفات حرفه ای مهندسان نظارت دارند که این شورا متشکل از 5 نفر است که یکی از اعضای شورای نماینده قوه قضائیه است و احکام توسط وی صادر می شود.



استان البرز دومین دوره انتخابات نظام مهندسی را تجربه می کند



سخنگو ائتلاف بزرگ جامعه مهندسان استان البرز با بیان اینکه استان البرز دومین دوره انتخابات نظام مهندسی خود را تجربه می کند، افزود: هر دوره نظام مهندسی سه ساله است و این انتخابات نیز 14 شهریور به صورت سراسری در کشور و در تمام استان ها برگزار می شود.



وی با اشاره به اینکه انصافاً هیئت مدیره نظام مهندسی استان البرز خوب کار کرده است، اضافه کرد: یک فرد در طول سه سال کارهای مختلفی انجام می دهد، یک سال برنامه ریزی، یک سال کارهایی اجرایی و سال آخر خود نیز حفظ و صیانت را انجام می دهد.



پناهی تصریح کرد: استان البرز موقعی شکل گرفت که فرصت کافی برای نظام مهندسی وجود نداشت و نقل و مکان بزرگترین دست انداز بود.



کاندیداهای نظام مهندسی استان البرز اخلاق را رعایت کنند



وی افزود: امروزه اتحاد و اجتماع جمعی از مهندسان استان را شاهد هستیم که اهداف معتالی و والایی را دنبال می کنند و رسالت همه آنها حول محور اخلاق است که زینت بخش هر حرفه ای است.



سخنگو ائتلاف بزرگ جامعه مهندسان استان البرز ادامه داد: اخلاق یکی از راه های تعالی بخشیدن به هر حرفه است و همچنین یکی از گام های زودتر به موفقیت رسیدن است.



وی گفت: از همه طیفی برای انتخابات نظام مهندسی شرکت کرده اند و هدفشان برای خدمت رسانی و دست یافتن به اهداف متعالی است و همه افراد هسمو و هم گام هستند.



پناهی افزود: اولین هدف کاندیداها تقویت و توسعه ارزش های ایرانی اسلامی است و دومین هدف توسعه مرجعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استان است که تمامی صنف ها و سازمان های که به نوعی با صنعت ساختمان و حرفه ای مهندسی در ارتباط و به عنوان یک مرجع تاثیرگذار هستند را شامل می شود.



سخنگو ائتلاف بزرگ جامعه مهندسان استان البرز ادامه داد: سومین هدف عینت بخشیدن به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام نامه و شیوه نامه ها است.

وی اظهار داشت: متاسفانه امروزه متناسب با شرایط منطقه و مشکلات و مسائلی که در شهر و استان است به نحوی این قانون را به نفع خود تسخیر می کنند ولی قصد این است که قانون نظام مهندسی به صورت مونیتور و قابل دسترس در اختیار عموم قرار گیرد.



وی افزود: توسعه و تامین موجبات رشد مهندسی و بالفعل کردن نظام مهندسی و ارتقاء سیستم نظام مهندسی، بازنگری و دگرگونی برخی از ساختار های غلط و چیدمان صحیح و نوآوری از دیگر اهداف است.



پناهی تاکید کرد: یکی از دیگر از اهداف که واقعاً نیازمند همکاری و تلاش همه مهندسان است به کار گیری اعضای تازه وارد به سازمان و مهندسان جوان است که تازه به این عرصه پا گذاشته اند و به عنوان فرد نو ظهور و ناشناخته و غریب هستند.



وی تصریح کرد: بنابراین هدف سازمان نظام مهندسی باید این باشد که با برنامه و اهداف این افراد را وارد میدان کند و از این افراد استفاده کند.

اکثریت اعضای نظام مهندسی را افراد جوان و تازه وارد تشکیل می دهند



سخنگو ائتلاف بزرگ جامعه مهندسان استان البرز گفت: با توجه به قانون نظام مهندسی هر مهندسی برای آزمون ورود به حرفه مهندسی برای اخذ پروانه باید سه سال تجربه داشته باشد ولی اکثریت اعضای نظام مهندسی را افراد جوان و تازه وارد تشکیل می دهند.



وی افزود: از دیگر اهداف ما تجدید ساختار نظام مهندسی برای تبدیل خانه نظام مهندسی و کاهش دیوان سالاری است و فراهم کردن زمینه حضور تمام افراد مستعد است و همچنین ایجاد ارتباط با راه و شهرسازی، صنوف ساختمان و شهرداری و دیگر بخش ها است.



اخلاق مداری بزرگترین دارایی مهندسان استان البرز است



سخنگو ائتلاف بزرگ جامعه مهندسان استان البرز تاکید کرد: در این ائتلاف بزرگ اخلاق را بزرگترین و بهترین دارایی به شمار آوردیم به شدت به آن اعتقاد و پافشاری داریم.



پناهی تصریح کرد: در مرام نامه قید شده به هیچ وجه مهندسان از مدار اخلاق خارج نشوند ولی طی شب های اخیر متاسفانه مواردی از جمله توهین و پاره کردن بنر از سوی برخی از افراد مشاهده شده است.