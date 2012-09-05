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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۵۲

برومندان خبر داد:

ثبت 110 هیئت مذهبی در شهرستان گرمسار

ثبت 110 هیئت مذهبی در شهرستان گرمسار

گرمسار-خبرگزاری مهر: کارشناس تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار از ثبت و شناسنامه دار شدن 110 هیئت مذهبی در این شهرستان خبر داد و گفت: هدف از این اقدام انسجام بخشی به برنامه های مذهبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برومندان بعد از ظهر چهارشنبه در سومین جلسه شورای هیئات مذهبی شهرستان گرمسار با اشاره به ثبت 110 هیئت مذهبی در این شهرستان، اظهار داشت: کمیته ارزشیابی و بازرسی هیئات مذهبی در حال بررسی پرونده های دیگر هیئات مذهبی متقاضی هستند.

کارشناس تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار انسجام بخشی و اقتدار بخشی به برنامه های مذهبی بر اساس اصول و ساختار تشکل های دینی است.

وی تصریح کرد: 110 هیئت مذهبی در شهرستان گرمسار به ثبت رسیده که تعداد 20 هیئت برای بانوان و 90 هیئت برای آقایان است.

وی، با اشاره به این مطلب که جلسات کمیته ارزشیابی و بازرسی هیئات مذهبی تا پایان سال هر پانزده روز یک بار برگزار می شود، اظهار داشت: در سومین جلسه شورای هیئات مذهبی، مصوبه هیئت دولت مبنی بر معافیت مساجد، حسینیه ها و هیئات مذهبی از پرداخت حق انشعاب، آب، برق و گاز به اعضاء شورا جهت اطلاع رسانی ابلاغ شد.

کارشناس تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار با اشاره به برگزاری انتخابات شورای هیئات مذهبی در آینده نزدیک، گفت: تشکیل شورایی، فعال و توانمند در راستای پیگیری اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد نظر و ضروری است.

برومندان همچنین با بیان اهمیت ارتباط تنگاتنگ بین اعضاء شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان، اظهار داشت:  بازرسی و نظارت توسط هر دو گروه به صورت همزمان بر هیئات به خصوص در ماه محرم از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تفکیک هیئات مذهبی شهرستان آرادان جهت رسیدگی و نظارت بهتر ضروری است و در صورت  نیاز شورای هیئات مذهبی این شهر مستقل خواهد شد.

کد مطلب 1688288

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