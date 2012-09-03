یادداشت تفاهم همکاری میان ایران و گینه بیسائو امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این یادداشت تفاهم همکاری به‌دنبال سفر مانوئول سرینو ماهانجو، رئیس‌ جمهور گینه بیسائو به تهران که در راس هیئتی عالی‌رتبه برای شرکت در شانزدهمین اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها به کشورمان سفر کرده است، هم‌چنین مذاکرات و گفت‌وگوهای خوب روز گذشته بین وزیران خارجه دو کشور درباره توسعه و گسترش همه جانبه روابط به امضاء رسید.



بر اساس این یادداشت تفاهم دو کشور توافق کردند تا با تشکیل یک کمیته مشترک توافقات صورت گرفته را در راستای توسعه و همه جانبه روابط در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی، بهداشتی و درمانی، کشاورزی، منابع طبیعی، انرژی و شیلات پیگیری و اجرایی کنند.