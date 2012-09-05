برخورد با کمیته و دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال/ بهروان مشکلی ندارد

سیدهادی آیت‌الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت باشگاه‌ها پیش از حضور نمایندگان AFC در ایران با بیان مطلب فوق گفت: مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ تمام تلاش خود را به کار بستند تا بتواند اقدامات لازم و هماهنگی‌ موثر را برای رفع مشکلات ورزشگاه‌ها و باشگاه‌ها انجام دهد که خوشبختانه در این مدت شاهد پیشرفت‌های خوبی بودیم.

تغییر و تحولات مثبت در امکانات باشگاه‌ها

وی اضافه کرد: اکثر باشگاه‌ها در این مدت تلاش مضاعفی انجام دادند و تغییر و تحولات مثبتی در امکانات آنها برای رسیدن به استانداردهای AFC صورت گرفته است. آنها آیتم‌های مدنظر را تا حد بسیار خوبی انجام دادند و امیدواریم بتوانند نظرات نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا را جلب کنند.

تلاش برای بدست آوردن حداکثر سهمیه

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که تا چه میزان به کسب چهار سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا امیدوار هستید؟، افزود: امیدواری زیادی داریم زیرا از دیدگاه خودمان کارهای خوبی صورت گرفته اما باید دید از نظر مسئولان AFC که به ایران می‌‎آیند نمرات مورد لزوم را کسب می‌کنیم یا نه. در شرایط فعلی استادیوم‌های ما تقریبا وضعیت خوبی داشته و مشکلات زیادی ندارند و به نظرم‌ امتیاز لازم در این بخش را کسب می‌کنیم.

امیدواریم نظر نمایندگان AFC را جلب کنیم

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: امیدواریم با اتفاقات مثبتی که در زیر ساخت‌های فوتبال ایران رخ داده، نظر نمایندگان AFC را هم جلب کنیم تا بتوانیم امتیازات لازم را برای حضور 4 نماینده کشورمان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنیم. البته ممکن است در مسائل مالی و قسمت‌های دیگر باشگاه‌ها ایراداتی گرفته شود که امیدواریم این اتفاق رخ ندهد.

فعالیت قانونی بهروان

"بحث پایان دوران سرپرستی غلامرضا بهروان در سازمان لیگ موضوعی است که این روزها رسانه‌ها به آن توجه کردند و ادامه فعالیت این مقام مسئول در فدراسیون را غیرقانونی دانستند"، آیت‌‌اللهی در این مورد تاکید کرد: این مسائل که مطرح می‌‍شود، صحیح نیست و فعالیت بهروان با نظر رئیس فدراسیون بوده و کاملا قانونی است.

احتمال تعیین زمان مجمع در نشست هیات رئیسه

وی اضافه کرد: شرایط برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال پس از پایان حسابرسی مالی سال گذشته فراهم می‌شود و در آن اعضا با آراء خود رئیس سازمان لیگ را انتخاب می‌کنند. البته به احتمال زیاد در جلسه دوشنبه آینده هیات رئیسه فوتبال زمان برگزاری مجمع مشخص خواهد شد. در این شرایط اما نباید حساسیتی به این موضوع نشان دهیم، زیرا مهم این است که کارها با هماهنگی و بهترین شکل انجام می‌شود.

توضیح در مورد نحوه انتخاب داوران

نایب رئیس اول فدراسیون در مورد درگیری بین یکی از داوران با حسین عسگری در کلاس داوران لیگ دسته اول اظهار داشت: با نامه دبیرکل و سهمیه در نظر گرفته برای هر استان، داوران واجد شرایط برای شرکت در این تست‌ها از سوی هیات فوتبال شهرستان و یا استان معرفی می‌شوند و براساس این معرفی نامه آنها اجازه حضور در کلاس‌ها را خواهند داشت.

بروز درگیری‌ها به صلاح داوری نیست

وی با بیان اینکه خوشبختانه آقای اصفهانیان رئیس کمیته داوران از نزدیک شاهد تمام اتفاقات بوده، افزود: به نظر می‌رسد به این داور اعلام شده، از سوی استان معرفی شده است ولی کمیته داوران با حضورش در تست مخالفت کرده که اصلا درست نیست. خوشبختانه این موضوع به خیر گذشت اما بروز چنین اتفاقاتی به صلاح جامعه داوری نخواهد بود.

توصیه به فنایی و مسعود مرادی

اختلاف موجود بین کمیته داوران و دپارتمان داوری فوتبال وجود دارد یا نه؟، آیت‌اللهی به این پرسش اینگونه پاسخ داد: آقایان محمد فنایی و مسعود مرادی از داوران خوب گذشته هستند که امروز به عنوان پیشکسوت، در کمیته داوران حضور دارند. آنها باید شرایطی را برای تشکیل جلسه کمیته داوران با حضور سایر اعضا و مسئولان دپارتمان فراهم کنند تا برنامه‌های داوری و آئین نامه‌های این کمیته هر چه زودتر تصویب شود.

فظ حرمت‌ها و تلاش برای حل مشکلات داوری

"تشکیل این نشست عاملی برای نزدیک شدن اعضا، بیان نظرات و حل مشکلات است"، وی با اشاره به این مسئله افزود: نمی‌توان از راه دور کارها را پیش برد و باید همه به داخل میدان بیایند و ضمن حفظ حرمت‌ها، شرایط را برای حل مشکلات داوری فراهم کنند. آنها باید عملا نشان دهند کاری به کسی نداشته و فقط خواهان پیگیری امور داوری کشور به صورت رسمی هستند.

حل مشکلات داوری در خانواده نه در رسانه ها

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه اگر مشکلی در داوری وجود دارد، باید آن را در خانواده حل کنند نه در رسانه ها تصریح کرد: امروز داوری را می‌زنند و یا برایش چاقو می‌کشند، فردا ممکن است این مسائل یقه همین افراد که کمک نکردند، را بگیرد. آنها باید با ریش سفیدی کمک کنند این معضلات در خود خانواده داوری حل شود.

اخطار به کمیته داوران و دپارتمان داوری

"به همه آقایان با صراحت اعلام کردیم هر چه زودتر این جلسه تشکیل شود"، وی با بیان این مسئله در پاسخ به این پرسش که اگر این جلسه تشکیل نشود، چه تصمیمی می‌‎گیرد؟، گفت: اگر بنده به هر دلیلی سر کارم حاضر نشوم، فدراسیون یکی را به جای من آورده تا کارها پیش برود. اگر کمیته داوران و دپارتمان داوری هم با یکدیگر جفت و هماهنگ نشوند قطعا فدراسیون تصمیمات دیگری خواهد گرفت.

برای‌مان شکل گیری کمیته داوران است نه یک گروه

وی در پاسخ به این پرسش که این تصمیم شامل حال دو گروه این درگیری می‌شود؟، تصریح کرد: برایمان فرق نمی‌کند کدام طرف حاضر به همکاری نشده است. اگر نتوانند تعامل نکنند هم با کمیته داوران و هم با دپارتمان داوری برخورد می‌شود زیرا برای‌مان مهم شکل گیری کمیته داورانی است که بتوانند شرایط را برای اعتلای سطح کمی و کیفی داوری ایران فراهم کنند.

رسانه‌ها انگیزه را به ملی‌پوشان بازگردانند

آیت‌اللهی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر، در مورد نگرانی مردم از عملکرد ضعیف ملی پوشان در مسابقات لیگ که ممکن است در دیدارهای ملی هم به تیم ملی ایران ضربه بزند؟، خاطرنشان کرد: این وظیفه رسانه‌هاست که در زمان باقی مانده تا مسابقه حساس با لبنان انگیزه به بازیکنان ملی پوش بازگرداند.

نمایش شایستگی‌ها با برتری برابر لبنان

وی ادامه داد: درست است در هفت هفته گذشته لیگ، ملی پوشان جواب خوبی ندادند اما امیدواریم در اردوهای آماده سازی تیم ملی پیش از دیدار با لبنان آنها صلابت و شادابی گذشته را کسب کرده و شایستگی‌های خود را با پیروزی ارزشمند مقابل این حریف عربی به منحصه ظهور برسانند.

طی 50 درصد راه صعود با پیروزی 6 امتیازی برابر لبنان

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در مورد دیدار با لبنان افزود: این 3 امتیاز ارزش 6 امتیازی برای تیم ملی دارد، زیرا در همان روز ازبکستان و کره‌جنوبی در تاشکند مقابل همدیگر به میدان می‌روند و ممکن است این دیدار مساوی شود. به همین دلیل پیروزی مقابل لبنان برای ما بسیار مهم خواهد بود و می‌توانند باعث شود 50 درصد راه صعود را طی کنیم.

75 روز بسیار سخت برای فوتبال ایران

وی با اشاره به اینکه فوتبال ایران حدودو دو ماه و نیم بسیار سخت را پیش رو دارد، تاکید کرد: این سختی از بازی ایران مقابل لبنان شروع می‌شود و تا پایان جام جهانی فوتسال در 28 آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. در این 75 روز تیم بزرگسالان سه بازی مهم و تعیین کننده با لبنان، کره جنوبی و ازبکستان پیش رو دارد که موفقیت و سربلندی در این دیدارها می‌تواند ضمن تضمین کردن صعود ایران به جام جهانی، سه بازی حساس این تیم در خردادماه سال آینده را ساده‌تر کند.

توانایی نوجوانان و جوانان برای جهانی شدن

آیت‌اللهی تصریح کرد: از اوایل مهرماه هم نوجوانان دیدارهای بسیار مهمی را در مسابقات آسیایی که در تهران انجام می‌شود، پیش رو دارد. مطمئنا با تلاش کادر فنی و بازیکنان، این تیم توانایی کسب سهمیه جام جهانی و پس از آن رسیدن به قهرمانی آسیا را دارد تا افتخار بزرگی را برای فوتبال کشورمان رقم بزند. پس از نوجوانان، تیم جوانان هم باید در رقابتهای آسیایی به میدان برود که امیدواریم این تیم هم بتواند با همت کادرفنی و بازیکنان ضمن جهانی شدن، جایگاه خوبی را در آسیا بدست آورد.

نقش تعیین کننده‌ موفقیت‌ها برای فوتبال

وی خاطرنشان کرد: بانوان ایران هم در این مدت مسابقات مهمی پیش رو دارند و تیم فوتسال هم باید طی روزهای 11 تا 28 آبانماه در رقابتهای جهانی به میدان بروند. البته امیدواریم این 75 روز شاهد موفقیت‌های همه تیم‌های ملی خود باشیم زیرا این موفقیت‌ها، نقش بسیار تعیین کننده‌ای برای فوتبال ایران خواهد داشت.

مشکلات مالی گریبان فدراسیون فوتبال را گرفته

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال یادآور شد: باتوجه به مشکلات مالی که امروز گریبان فدراسیون فوتبال را گرفته است، امیدواریم با تلاش کادر فنی و بازیکنان این تیم‌ها و همچنین دعای خیر مردم روزهای خوبی را برای فوتبال دوستان رقم بزنیم و بار دیگر شادی را به فوتبال ایران بازگردانیم، قطعا ملی پوشان ما چنین توانایی‌هایی دارند.

درخواست حضور حامیان ورزش در فوتبال

وی از ارگان‌هایی که در بخش تبلیغات حامی ورزش هستند، درخواست کرد به فوتبال هم توجه کرده و افزود: امروز فوتبال بیشترین علاقمندان و مخاطبان را دارد و امیدواریم در این مقطع اسپانسرها و حامیان مالی به کمک فوتبال ایران بیایند تا در انجام مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا و موفقیت در سایر رقابت‌های پیش رو، بتوانیم نتایج مدنظر فوتبالدوستان را کسب کنیم.

تعامل خوب برای پشت سر گذاشتن طوفان

آیت‌اللهی از بخش‌هایی مانند شهرداری و ارگان‌های دیگر خواست که برای حمایت از این رشته پرطرفدار قدم جلو بگذارند و در پایان گفت: انتظار مسئولان فدراسیون از همه رسانه‌ها و عوامل مرتبط با فوتبال این است که در این آرامش قبل از طوفان تعامل خوبی با تیم‌های ملی داشته و به ما کمک کنند این طوفان را با موفقیت بزرگ در عرصه ملی پشت سر بگذاریم.