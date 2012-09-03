40 سیاست جدید در آموزش و پرورش/جشن شکوفه ها در مناطق زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه نشست تخصصی مشورتی تبیین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در جمع فرهنگیان شهرستانهای استان تهران در تالار ولایت اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران،در جمع خبرنگاران افزود: آموزش وپرورش معلم پژوهنده تربیت می کند لذا زمان مطالعه وپژوهش در اختیار معلمان قرار داده می شود.

وی تأکید کرد: در سند تحول بنیادین، به معلمی فکر می شود که بعداز 24 ساعت تدریس مانند یک استاد دانشگاه به تحقیق و پژوهش بپردازد، چراکه روح سند تحول بنیادین معلم است.

حدود 100هزار کلاس جابجا شده است

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در سه سال گذشته با همت شورای علمی و فرهنگی آموزش و پرورش، تحول عظیمی روی داده که همه به آن اعتقاد دارند؛ بخشی از سند، ایجاد پایه ششم ابتدایی است که حدود 100هزار کلاس جابجا شده است.

وی از چاپ 22 میلیون جلد کتاب جدید التألیف پایه های دوم و ششم ابتدایی نیز خبر داد و افزود: پنج هزار معلم دوره آموزشی لازم برای تدریس این کتابها را در تهران گذرانده اند تا این دوره ها را برای 120 هزار معلم این پایه ها دراستانها برگزار کنند.

حاجی بابایی ادامه داد: اعتقاد نداریم چیزی که امروز با نام سند تحول بنیادین شروع کرده ایم، هیچ اشکالی ندارد، بلکه بر این باوریم که این یک شروع و ریل گذاری جدید است که همه باید برای محقق شدن آن کمک کنند.

25 هزار دانشجو بهمن ماه وارد دانشگاه فرهنگیان خواهند شد

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: 25 هزار دانشجو در بهمن ماه وارد دانشگاه فرهنگیان خواهند شد که دارا بودن معدل بالای 14 و پذیرش درمصاحبه، از جمله شرایط قبولی آنان در این دانشگاه است.

حاجی بابایی درباره تفاوت و شباهت دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه تربیت معلم گفت: دانشگاه فرهنگیان تمام امتیازات دانشگاه تربیت معلم را دارد و در عین حال بر این دانشگاه برتری دارد؛ دانشگاه تربیت معلم تعهد داشت تا دانشجویان را جذب کند که در شش سال گذشته این تعهد اجرایی نشد اما در دانشگاه فرهنگیان دانشجویان جذب آموزش و پرورش می شوند و کارمندان این دانشگاه مانند کارمندان دیگر دانشگاه های کشور هستند.

وی ادامه تحصیل تا مقطع دکترا را دیگر مزیت دانشگاه فرهنگیان دانسته و افزود: در دانشگاه تربیت معلم فقط تا دوره فوق دیپلم تدریس می شد در حالیکه دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در صورت تمایل می تواند تا مقطع دکترا ادامه تحصیل دهد.

ایجاد نظام رتبه بندی معلمان

وی گفت: یکی دیگر از اقدامات انجام شده در راستای سند تحول بنیادین، ایجاد نظام رتبه بندی معلمان است، همچنین 30 ماه کار کارشناسی صورت گرفت تا پایه ششم ابتدایی ایجاد شود.

حاجی بابایی اضافه کرد: ایجاد پایه ششم ابتدایی کار بزرگی است که درتاریخ آموزش وپرورش چنین سیاستی تا به حال اجرا نشده است.

جشن شکوفه ها در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی برگزار می شود

وزیر آموزش و پرورش همچنین از برگزاری جشن شکوفه ها در روز 29 شهریورماه جاری در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی خبر داده و تأکید کرد: مراسم شروع سال تحصیلی جدید در بین دانش آموزان زلزله زده آذربایجان شرقی همزمان با افتتاح تمام مدارس تخریب شده این مناطق خواهد بود.

توزیع رایگان کتب درسی و لوازم‌التحریر در میان دانش‌آموزان زلزله ‌زده

وزیر آموزش وپرورش با اشاره به سفر روز گذشته خود به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی، از اهدای کتاب های درسی و لوازم التحریر بصورت رایگان به دانش آموزان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی خبرداد.

وی تأکید کرد: درمهرماه امسال برای بازگشایی مدارس در مناطق زلزله زده هیچ مشکلی وجود ندارد؛ مدارس در روستاها و مناطق زلزله زده سالم بوده و برخی ازآنان آسیبهای جزیی دیده اند که درحال آماده سازی برای بازگشایی مدارس هستند.

اهمیت تخریب و بازسازی مدارس فرسوده در کشور

حاجی بابایی افزود: تلاش ویژه آموزش وپرورش درخصوص تخریب وبازسازی مدارس در کل کشور است که با توجه به وقوع زلزله دراین منطقه، اهمیت تخریب و بازسازی مدارس فرسوده در کشور بیشتر نشان داده شد.

وزیر آموزش وپرورش بیان داشت: سعی خواهد شد در سال تحصیلی جدید، هیچ کم و کاستی از نظر آموزشی در این مناطق وجود نداشته باشد و کارها با دقت وسرعت بیشتری درمناطق زلزله زده به انجام برسد تا دانش آموزان آسیب دیده، سال تحصیلی جدید را با نشاط و شادابی آغاز کنند.