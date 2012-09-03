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۱۳ شهریور ۱۳۹۱، ۲۲:۳۱

طرح تعاون سیلوی 25 هزار تنی ذخیره گندم در کرمانشاه افتتاح شد

طرح تعاون سیلوی 25 هزار تنی ذخیره گندم در کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه خبرگزاری مهر: همزمان با اولین روز هفته تعاون طرح تعاونی 2060سیلوی 25 هزار تنی ذخیره گندم در کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان کرمانشاه در مراسم افتتاحیه وبهره‌برداری از این طرح که با حضور مدیران کل سازمان غله و بانک توسعه تعاون برگزار شد ضمن تبریک هفته تعاون نقش تعاون در شکوفایی اقتصاد کشور پرداخت و گفت: اشاعه و گسترش فرهنگ تعاون نیازمند توجه جدی به این بخش است.

مهندس سهراب براندیشه افزود: برای گسترش روحیه جمعی وتعاون در کارها بایستی بسترهای لازم فراهم شود.

وی تلاش در رسیدن به استقلال اقتصادی را نه تنها در بخش خصوصی بلکه در سایه توجه ویژه به بخش تعاونی نیز خواند و اظهار داشت: یکی از منشورهای اصلی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی حمایت و توسعه تعاونی ها است.

وی در خصوص شرایط تشکیل تعاونی ها نیز گفت: تعاونی‌ها می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی ایجاد شود وبا حداقل7 نفر عضو رسمیت می‌یابد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مشخصات طرح تعاونی 2060نیز گفت: این طرح با ظرفیت 25 هزار تن ذخیره گندم در سال وبا سرمایه گذاری 17 هزار میلیون ریال  با عاملیت بانک توسعه تعاون احداث گردیده که پیش بینی شده زمینه اشتغال 16نفر را فراهم نمایند.

وی افزود: در هفته تعاون تعداد16 طرح با اشتغالزایی 197نفر و سرمایه گذاری 12 میلیارد تومان که 2ونیم میلیارد تومان آن تسهیلات بوده در سطح استان افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

گفتنی است: این طرح در کیلومتر 37 جاده کرمانشاه- کوزران احداث شده و از لحاظ موقعیت مکانی در زمین‌های حاصلخیز قرار گرفته و رضایت کشاورزان را به دنبال دارد.

کد مطلب 1688337

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