ارسال 15 نمایش خوزستان برای بازبینی به دبیرخانه همایش اجراهای عمومی

مصطفی بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از تمرینات فشرده و مستمر و همچنین برنامه ریزی های منسجم در پنج ماهه نخست سال، 15 نمایش توسط واحد تولید انجمن هنرهای نمایشی تهیه و تولید شد.

وی با بیان اینکه این نمایشها برای بازبینی و ارزیابی به دبیرخانه همایش اجراهای عمومی تئاتر استان ارسال شده اند، افزود: از میان آثار ارسال شده، آثاری که دارای شرایط لازم هستند به جشنواره تئاتر استان راه می یابند.



بوعذار در خصوص نمایشهای راه یافته برای ارزیابی به دبیرخانه همایش اجراهای عمومی کشور کشور عنوان کرد: نمایش «توپ، تنهایی کات» کاری از گروه نمایشی مرز به نویسندگی و کارگردانی سعید گوهری، نمایش «شب هول» کاری از گروه نمایش نامیرا به نویسندگی و کارگردانی ایوب بختیاری، نمایش «هفت کوپه از یک قطار» به نویسندگی حسین زارعی و کارگردانی ایوب آزاد اندیش، نمایش «اندوه پریشان واقعیت» کاری از گروه نمایش آزادگان به نویسندگی و کارگردانی اتابک انوری، نمایش «جبار» کاری از گروه نمایشی یزرا به نویسندگی عبدالرضا حیاتی و کارگردانی سعید نگراوی، نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده» کاری از گروه نمایشی آماتور به نویسندگی رسول حق جو و کارگردانی مجتبی رستمی، نمایش «به هیچ» به نویسندگی و کارگردانی منوچهر بهارلویی، نمایش «هفت روز بدون خاطره روی میز ناهارخوری» به نویسندگی حسن یلالی و کارگردانی قاسم سلطانی، نمایش «شب، دریا، موج» کاری از گروه نمایش دختران جنوب به نویسندگی محمدرضا بی گناه و کارگردانی کفایت جادری، نمایش «واگویه هایی شبیه آواز» به نویسندگی منوچهر بهارلو و کارگردانی سیامک توانگر زاده ، نمایش «قلاده ای برای سگ مرده» به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی فواد عباسی نسب، نمایش «مادام پیتی» به کارگردانی ساسان ریاحی از گروه نمایش تب ونمایش مسیحا به کارگردانی حسین حیدری و کاری از گروه نمایشی ری را به این همایش راه یافته اند.



مدیر روابط عمومی انجمن هنرهای نمایش اهواز گفت: این نمایش ها برای شرکت در همایش اجراهای عمومی که مقدمه ای برای برگزاری جشنواره تئاتر استان است ،تهیه و تولید شده اند.