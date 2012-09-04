  1. استانها
  2. گیلان
۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۰۷

شیدایی عنوان کرد:

تعاون از بخش های مفید و ارزشمند جامعه است/ لزوم ترویج فرهنگ تعاون در جامعه

تعاون از بخش های مفید و ارزشمند جامعه است/ لزوم ترویج فرهنگ تعاون در جامعه

رشت - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان سیاهکل با اشاره به اینکه تعاون از بخش های ارزشمند و مفید جامعه است، گفت: اقتصاد تعاون نقش اساسی در فقرزدایی، بیکاری و ایجاد فرصت اقتصادی در جامعه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیدایی در دیدار با اعضای تعاونی های موفق و برگزیده این شهرستان اظهارداشت: هفته تعاون فرصت مناسبی است تا نقش تعاونیها در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور به مردم معرفی شود.

وی عنوان کرد: عرصه تولید و اشتغال از کارهای پر خیر و برکت است و دولت نیز باید با همکاری تعاونی ها چرخ اقتصاد کشور را حرکت دهد.

امام جمعه سیاهکل همچنین مسکن مهر را خدمت خوبی برای خانه دار شدن افراد دانست و گفت: تشکیل تعاونی مسکن مهر باعث متعادل شدن قیمت مسکن شده است.

وی ادامه داد: اعطای وامهای مسکن و خود اشتغالی باعث کمتر شدن فاصله طبقاتی، ایجاد اشتغال، رونق اقتصاد و بازار می شود.

شهرستان سیاهکل دارای 113 تعاونی و 485 نفر در این شرکت تعاونی ها اشتغال دارند.

کد مطلب 1688364

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها