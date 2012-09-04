تعاون از بخش های مفید و ارزشمند جامعه است/ لزوم ترویج فرهنگ تعاون در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیدایی در دیدار با اعضای تعاونی های موفق و برگزیده این شهرستان اظهارداشت: هفته تعاون فرصت مناسبی است تا نقش تعاونیها در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور به مردم معرفی شود.

وی عنوان کرد: عرصه تولید و اشتغال از کارهای پر خیر و برکت است و دولت نیز باید با همکاری تعاونی ها چرخ اقتصاد کشور را حرکت دهد.

امام جمعه سیاهکل همچنین مسکن مهر را خدمت خوبی برای خانه دار شدن افراد دانست و گفت: تشکیل تعاونی مسکن مهر باعث متعادل شدن قیمت مسکن شده است.

وی ادامه داد: اعطای وامهای مسکن و خود اشتغالی باعث کمتر شدن فاصله طبقاتی، ایجاد اشتغال، رونق اقتصاد و بازار می شود.

شهرستان سیاهکل دارای 113 تعاونی و 485 نفر در این شرکت تعاونی ها اشتغال دارند.