عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه

- گروه تروریستی پ.ک.ک یک مقام حزب عدالت و توسعه را در جنوب شرقی ترکیه بود

- در پی بمب گذاری در نزدیکی کنسولگری آمریکا در پیشاور که به کشته شدن 2 نفر منتهی شد؛ هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خشونت ها در شمال غرب پاکستان را محکوم کرد.

- سید حسن نصرالله: در صورت حمله اسرائیل به ایران، تهران می تواند پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد

اروپا

مؤسسه اعتبار سنجی "مودی" عتبار مالی اتحادیه اروپا را از "ثبات" به منفی تنزل داد

- آمار بیکاری سال 2012 در یونان به 29 درصد خواهد رسید.

- بریتانیا خواهان گفتگو با اکوادور در باره آسانژ است.

- منطقه خودمختار اندلس در اسپانیا، از دولت مرکزی این کشور تقاضای یک میلیارد یورو کمک مالی کرده است.

- شماری از کشورها و مقام‌های اتحادیه‌ اروپا از اقدام رئیس جمهوری آذربایجان در عفو رامیل صفراف، که به جرم قتل یک افسر ارمنی در مجارستان به حبس ابد محکوم شده بود، انتقاد کردند.

آمریکا

- دموکرات ها می گویند که وضع آمریکا بهتر از چهار سال قبل است

- اوباما از لوئیزیانان دیدار و به شهروندانی که از توفان ایزاک آسیب دیده اند وعده یاری داد