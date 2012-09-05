سایه مرگ در جاده ای بی نام و نشان/ وزیر راه این گزارش را بخواند

به گزارش خبرنگار مهر، فروردین سال 90 مسئولان وزارت راه و شهرسازی جاده قم - گرمسار را که بخشی از اتوبان حرم تا حرم بود به صورت دو باند افتتاح کردند تا زیر بار ترافیک قرار ‌گیرد. البته مسئولان این وزارتخانه برای افتتاح این مسیر عجله داشتند و پیش از اینکه این جاده کامل شود و به تجهیزات ایمنی مجهز شود آن را افتتاح کردند و باعث شدند تنها در 18 ماه بیش از 38 نفر جان خود را در این محور ناایمن از دست بدهند.

تردد روزانه 7 هزار خودرو

به طور میانگین روزانه 7 هزار خودرو از این جاده تردد می‌کنند در حالی که این جاده هیچ مرکز اقامتی، تفریحی و پمپ بنزین ندارد و به دلیل یک نواختی جاده و کویری بودن آن راننده دچار خستگی شده و در کیلومترهای آخر مسیر، کنترل خود را از دست داده و منحرف می‌شود.

به گفته یکی از اهالی روستاهای اطراف این جاده قرار بود مراکز اقامتی بسیاری در طول مسیر افتتاح شود اما با گذشت 18 ماه هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده است.

این فرد ادامه می دهد: جاده کویری است و راننده پس از طی نیمی از مسیر دچار یکنواختی و خستگی می‌شود به همین خاطر ما که در 30 کیلومتری قم هستیم هر از چند گاهی شاهد واژگونی یا خارج شدن خودروها از جاده هستیم.

وجود تنها یک کانکس پلیس در جاده

بر اساس قانون باید در ابتدا و انتهای هر آزادراه یا جاده‌ای پاسگاه پلیس راه وجود داشته باشد اما این جاده هنوز با گذشت 18 ماه از افتتاح نه تنها هیچ پاسگاه پلیس راهی ندارد بلکه ماموران پلیس در محدوده استان قم تنها یک کانکس در اختیار دارند.

همین موضوع باعث شده است حضور پلیس در این جاده کمرنگ شده و ماموران به سختی اقدام به انجام ماموریتها کنند. البته شنیده شده که زمین مورد نظر برای ساخت پاسگاه اختصاص یافته است اما باید روند ساخت و تحویل تسریع شود.

دو نقطه حادثه خیز در 50 کیلومتر از جاده مرگ

شاید تصادف خودروی سانتافه با کامیون راه سازی در این جاده که منجر به مرگ 6 سرنشین خودرودر آتش شد یکی از مهمترین حوادث تلخ این جاده باشد. حوادثی که طی 5 روز 12 نفر را به کام مرگ کشاند.

از زمان راه اندازی این جاده تا کنون دو تصادف منجر به آتش سوزی رخ داده است که 12 نفر در آن کشته شدند همچنین براساس آمارها تا کنون 38 نفر جان خود را تنها در محدوده استان قم از دست داده‌اند.

جاده‌ای که امروز به جاده مرگ معروف شده است در کیلومتر 40 تا 50 دارای دو نقطه حادثه خیز است که بیشترین تصادفات منجر به فوت در این محدوده رخ داده است.

سیاسی کاری می‌کنند/ از دست تریلرها خسته شدیم

یکی از اهالی روستای قمرود با انتقاد از راه اندازی این جاده به خبرنگار مهر گفت:‌ قرار بود این مسیر به صورت آزادراه افتتاح شود اما دولت در افتتاح آن عجله کرد در حالی که سیاسی کاریهای بسیاری در این جاده انجام شد. قرار بود تریلی ها در این مسیر تردد نکنند در حالی که راننده‌های تریلی مسیر انحرافی ورود به جاده را فرا گرفته‌اند و یک پاسگاه پلیس راه نیز نمی‌تواند به تنهایی کاری انجام دهد.

رانندگان تریلی برای اینکه بتوانند وارد جاده شوند روستای ما را زیر پا گذشته و هر روز دهها تریلی در این مسیر تردد می‌کنند تا از کیلومتر 30 وارد جاده شوند. بارها میان رانندگان و اهالی درگیری شده است که حتی کار به پلیس و شکایت کشید.

جاده شانه خاکی ندارد/ خودروها واژگون می‌شوند

یکی دیگر از مهمترین ایرادات جاده مرگ این است که به علت عرض کم، شانه خاکی ندارد و به همین دلیل هر راننده‌ای که در حال سبقت از روبرو است هنگام فرار از تصادف واژگون می‌شود. همچنین عرض تریلی هایی که در این مسیر تردد می کنند 2 متر و 70 سانتی متر است و در صورت خرابی یک متر و 20 سانت از جاده را اشغال می‌کنند. نیروهای امدادی نیز برای امدادرسانی در جاده با مشکل روبرو هستند. البته ارتفاع زیاد جاده نیز باعث شده است که خودروها در صورت کوچکترین سانحه از جاده منحرف و واژگون شوند. ارتفاع جاده در برخی از نقاط از جمله چند نقطه حادثه خیز تا 3 متر نیز می رسد.

به گفته یکی از رانندگان فاصله بین پارکینگهای جاده زیاد است و اگر مشکلی برای خودرویی پیش آید و راننده‌‌ای خسته شود باید حداقل بین 15 تا 20 کیلومتر را طی کند تا به پارکینگ برسد.

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گزارش از مجید غمخوار