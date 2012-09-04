  1. سیاست
۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۶

مهمانپرست:

ابوموسی،تنب بزرگ و تنب کوچک تا ابد ایرانی خواهند ماند

ابوموسی،تنب بزرگ و تنب کوچک تا ابد ایرانی خواهند ماند

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای واهی و بی اساس در بیانیه اجلاس 124 وزرای امور خارجه شورای همکار ی خلیج فارس در خصوص جزایر سه گانه ایرانی را مردود دانست .

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست تاکید کرد : جزیره ابوموسی ، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک سرزمین جمهوری اسلامی ایران بوده و تا ابد ایرانی باقی خواهد ماند .

وی همچنین با رد ادعای دخالت کشورمان در امور داخلی این کشورها خاطرنشان ساخت اینگونه ادعاهای کهنه و قدیمی دیگر کاربردی نداشته و بیش از آنکه همراه با واقعیت باشد برای فرار از پاسخ گویی به مطالبات مدنی مردم صورت گرفته و تکرار این ادعاها واقعیتهای منطقه را تغییر نخواهد داد .
 

کد مطلب 1688400

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