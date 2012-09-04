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۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۰۶

افزایش توان پلیس بزرگراه در پایتخت/ 60 درصد موتورسواران کلاه ایمنی دارند

افزایش توان پلیس بزرگراه در پایتخت/ 60 درصد موتورسواران کلاه ایمنی دارند

رئیس پلیس راهور تهران گفت: توان بزرگراهی پلیس پایتخت بزودی با افزایش نیروها، تقویت می شود.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تقویت ناوگان پلیس بزرگراه بزودی در سطح پایتخت به اجرا در می آید و علاوه بر افزایش تیمهای خودرویی پلیس بزرگراه، حضور ماموران در بزرگراههای تهران نیز افزایش می یابد.

وی افزود: بر اساس این طرح سعی داریم هر چه زودتر بزرگراههای بیشتری را تحت پوشش پلیس قرار دهیم. هم اکنون بیش از 80 درصد بزرگراهها توسط ماموران پلیس کنترل می شود.

رئیس پلیس راهور تهران با رد کاهش استفاده از کلاه ایمنی توسط موتور سیکلتها، تاکید کرد: هم اکنون در سطح شهر بیش از 60 درصد موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده می کنند که سعی داریم این میزان را با فرهنگ سازی و توجیه راکبان افزایش دهیم.

به گفته رحیمی، هم اکنون موتورسواران که بنا به هر تخلفی وسیله آنها توقیف می شود قبل از ترخیص باید در کلاس های آموزشی شرکت کنند.

کد مطلب 1688402

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