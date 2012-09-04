دبیرخانه مولفه های موثر بر سلامت در کردستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طیب قدیمی شامگاه دوشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر پنج مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی در استان کردستان فعالیت دارد و باید زمینه های لازم برای تقویت مراکز تحقیقاتی در حوزه سلامت فراهم شود.

وی افزود: انتظار می رود با راه اندازی این مرکز تخصصی اقدامات مناسب و کارآمدی را در حوزه سلامت انجام دهیم و بتوانیم با بهره برداری از شیوه های علمی زمینه را برای کنترل و مقابله با بیماری ها و مشکلات مختلف در سطح استان کردستان فراهم کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان نظارت بر حوزه سلامت را امری ضروری دانست و بیان کرد: نیاز است با تکرار مشکلات و تحقیق و پژوهش علمی راهکارهای مناسبی در راستای ارتقای این حوزه به کارگیری شود تا شاهد رفع مشکلات و نواقص کار باشیم.

قدیمی یادآور شد: نیاز است با در نظر گرفتن قوانین برنامه توسعه پنجم تمام شاخص های سلامت را به میانگین استاندارد جهانی برسانیم و برای رسیدن به این مهم لازم است که کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی در استان کردستان مشارکت و همکاری بهتری داشته باشند.

در این جلسه فرمانداران دو شهرستان کامیاران و مریوان به بیان مشکلات حوزه سلامت به ویژه بهداشت محیط در این شهرستان پرداختند.