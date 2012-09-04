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۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۴۷

قدیمی:

دبیرخانه مولفه های موثر بر سلامت در کردستان راه اندازی شد

دبیرخانه مولفه های موثر بر سلامت در کردستان راه اندازی شد

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان گفت: در حال حاضر با راه اندازی دبیرخانه مولفه های موثر بر سلامت در این استان، 50 درصد از مولفه های موثر بر سلامت در دبیرخانه کردستان بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طیب قدیمی شامگاه دوشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر پنج مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی در استان کردستان فعالیت دارد و باید زمینه های لازم برای تقویت مراکز تحقیقاتی در حوزه سلامت فراهم شود.

وی افزود: انتظار می رود با راه اندازی این مرکز تخصصی اقدامات مناسب و کارآمدی را در حوزه سلامت انجام دهیم و بتوانیم با بهره برداری از شیوه های علمی زمینه را برای کنترل و مقابله با بیماری ها و مشکلات مختلف در سطح استان کردستان فراهم کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان نظارت بر حوزه سلامت را امری ضروری دانست و بیان کرد: نیاز است با تکرار مشکلات و تحقیق و پژوهش علمی راهکارهای مناسبی در راستای ارتقای این حوزه به کارگیری شود تا شاهد رفع مشکلات و نواقص کار باشیم.

قدیمی یادآور شد: نیاز است با در نظر گرفتن قوانین برنامه توسعه پنجم تمام شاخص های سلامت را به میانگین استاندارد جهانی برسانیم و برای رسیدن به این مهم لازم است که کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی در استان کردستان مشارکت و همکاری بهتری داشته باشند.

در این جلسه فرمانداران دو شهرستان کامیاران و مریوان به بیان مشکلات حوزه سلامت به ویژه بهداشت محیط در این شهرستان پرداختند.

کد مطلب 1688404

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