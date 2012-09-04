به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا عظیمی صبح امروز سه شنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به الزام دولت برای ایجاد نظام ارزی شناور مدیریت شده، گفت: این نظام اجازه می دهد که نرخ ارز در یک محدوده در بازار ارز و براساس ساز و کار عرضه و تقاضا نوسان کنترل شده ای داشته باشد.

مدیرکل دفتر تحقیقات پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: بانک مرکزی بسته به مقتضیات اقتصادی و شرایط خاص در بازار دخالت می کند و نرخ ارز را مدیریت می کند.

وی تصریح کرد: نظام شناور مدیرییت شده از سال 81 تا 89 با عملکرد قابل قبولی پیاده سازی شد اما از مهرماه سال 89 با توجه به تحولات بین المللی ، نرخ ارز در بازار آزاد تهران افزایش و از نرخ مرجع فاصله گرفت.

وی تصریح کرد: این فاصله علی رغم سیاست‌های اعمال شده برای بازگشت به نظام تک نرخی همچنان تداوم یافته است.

به گفته عظیمی، هم اکنون فضای بازار ارزی کشور تحت تاثیر گمانه زنی های سیاسی قرار دارد که هر یکی دو ماه بازار ارز کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، یعنی به جای اینکه تحت تاثیر عوامل اقتصادی بازار ارزی کشور تغییر کند، فضای سیاسی حاکم تقاضای سفته بازان را در بازار ایجاد می کند.

به گفته وی، با توجه به مشکلات موجود و شرایط بازار موضع اصلی این است که بتوان مکانیزم کشف قیمت رقابتی ارز را عملیاتی کرد، این در حالی است که بازار فعلا نقطه ای است و تلاقی عرضه و تقاضا در بازار وجود ندارد؛ بنابراین شفافیت نیز از بازار خارج می شود و خریدار و فروشنده به صورت موردی با هم کار می کنند.