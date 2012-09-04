اعزام دو کشتی گیر و مربی مازندرانی به مسابقات فرنگی جوانان جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری زاده در گفتگویی اظهار داشت: سامان نوروزی در وزن 96 کیلوگرم و مهدی پورشیخ در وزن 120 کیلوگرم دو کشتی گیر مازندرانی هستند که به همراه شش کشتی گیر دیگر به مسابقات جهانی کشتی فرنگی جوانان جهان اعزام شدند.



وی افزود: با نظر کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران، مجید رمضانی مربی مازندرانی درکادر فنی تیم در مسابقات جهانی جوانان حضور دارند.



دبیر هیئت کشتی مازندران ابرازامیدواری کرد: کشتی گیران این استان بتوانند همچون دیگر مسابقاتی که نماینده های این استان حضور داشتند، برای تیم ملی افتخارآفرینی کنند.



پیگیری مسابقات مینی بسکتبال شمال کشور



دومین روز مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی منطقه شمال کشور شامگاه دوشنبه به میزبانی شهرستان آمل درسالن ورزشی شهدای این شهرستان برگزار شد.



در روز دوم این مسابقات، تیم گیلان به مصاف سمنان رفت وتیم مازندران با گلستان روبرو خواهد شد.



درآغاز این مسابقات، تیم مازندران با نتیجه 57 بر17 تیم گیلان را شکست داد و سمنان با نتیجه 50 بر 37 برابر گلستان پیروز شد.