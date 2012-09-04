احسان حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انصراف از حضور در آخرین مرحله رقابت‌های لیگ الماس تصریح کرد: پنجشنبه هفته جاری رقابت‌های لیگ برتر دوومیدانی برگزار می‌شود و جمعه همین هفته هم آخرین مرحله لیگ الماس در "بلژیک" پیگیری می‌شود. با توجه به اینکه با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارم و طی صحبت با مسئولین تیم، مقرر شد که در لیگ برتر دوومیدانی ایران شرکت کنم. ضمن اینکه پروازی هم برای اعزام به مسابقات لیگ الماس بلژیک به دست نیاوردم.

وی ادامه داد: به شخصه بدم نمی‌آمد که در این رقابت‌ها شرکت کنم اما اگر هم پرواز پیدا می‌کردم، دقیقا 30 دقیقه قبل از آغاز مسابقه به بلژیک می رسیدم. با توجه به مسافت طولانی و خستگی راه، نمی‌توانستم عملکرد خوبی در این مسابقه داشته باشم. ساعت 8 شب پنج شنبه مسابقه لیگ برتر دوومیدانی ایران به اتمام می رسید و فردای آن هم ساعت 18 باید مسابقه می دادم. حتی امکان نرسیدنم هم به محل مسابقات نیر وجود داشت.

نایب قهرمان بازی های المپیک 2012 لندن در پاسخ به این سوال که آیا حضور در لیگ ایران ضروری است و اینکه آیا قبول دارید لیگ الماس خیلی معتبرتر از لیگ ایران است؟ اظهار داشت: لیگ الماس معتبرتر از لیگ ایران است اما امسال هدف اصلی‌ام، المپیک بود نه لیگ الماس. ضمن اینکه در رقابت‌های لندن و نیویورک لیگ الماس هم شرکت نکردم. اگر در آن‌ها حضور پیدا می کردم، قاعدتا تا این لحظه اول می‌شدم.

وی افزود: امسال هدفم المپیک بود که خدا را شکر موفق شدم در آن مدال کسب کنم. به همین دلیل تصمیم گرفتم که در لیگ برتر ایران شرکت کنم.

حدادی در خصوص برنامه دهای آتی خود تاکید کرد: هفته آینده مسابقات جام ارگو در استونی برگزار می شود که احتمالا در آن شرکت خواهم کرد.