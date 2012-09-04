حضور نماینده رئیس جمهور در مراسم تدفین نخست وزیر اتیوپی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم در میدان اصلی شهر آدیس آبابا و با حضور دهها تن از روسای جمهور، وزرای امور خارجه و نمایندگان کشورهای آفریقایی و نیز تعدادی از کشورهای دوست و طرف همکاری اتیوپی برگزار شد.



نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در جریان این مراسم، در گفتگو با مقامات و مسئولان کشور اتیوپی و همچنین خانواده ملس زتاوی، مراتب تسلیت دولت و ملت ایران را به دولت، مردم و خانواده نخست وزیر این کشور ابراز کرد.





