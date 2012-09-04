  1. سیاست
۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۴۱

حضور نماینده رئیس جمهور در مراسم تدفین نخست وزیر اتیوپی

حضور نماینده رئیس جمهور در مراسم تدفین نخست وزیر اتیوپی

امیر منصور برقعی، قائم مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به عنوان نماینده ویژه احمدی نژاد جهت شرکت در مراسم تدفین ملس زتاوی نخست وزیر فقید کشور اتیوپی در آدیس آبابا بسر می برد، در مراسم مزبور حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم در میدان اصلی شهر آدیس آبابا و با حضور دهها تن از روسای جمهور، وزرای امور خارجه و نمایندگان کشورهای آفریقایی و نیز تعدادی از کشورهای دوست و طرف همکاری اتیوپی برگزار شد.

نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در جریان این مراسم، در گفتگو با مقامات و مسئولان کشور اتیوپی و همچنین خانواده ملس زتاوی، مراتب تسلیت دولت و ملت ایران را به دولت، مردم و خانواده نخست وزیر این کشور ابراز کرد.

 
 

کد مطلب 1688445

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