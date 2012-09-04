راه اندازی اداره فرهنگی در شهرداریهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی شامگاه دوشنبه به مناسبت بیست و یکمین سالروز تاسیس سازمان همیاری شهرداریهای مازندران در جمع خبرنگاران، از ساخت عمارت جدید برای سازمان همیاریها و شهرداری در استان خبر داد و افزود: ساختمان فعلی سازمان در خور شان شهروندان و مردم مازندران نیست.



وی بیان داشت: وظیفه ذاتی سازمان پشتیبانی، انجام و ارائه خدمات مورد نیاز شهرداریهای تابعه استان است.



زباله معضل همه شهرهای مازندران



حجازی به ساخت کارخانه کمپوست زباله در شهرهای شرق استان به محوریت بهشهر خبر داد و افزود: امیدواریم با احداث این کارخانه معضل زباله شهرهای بهشر، نکا، کلوگاه، خلیل شهر و رستم کلا برطرف شود.



وی ادامه داد: برای ساخت کارخانه کمپوست زباله با شرکت سرمایه گذاری تراکتورسازی تبریز قرارداد انعقاد کردیم و با حمایت استاندار و معاونت عمرانی در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.



این مقام مسئول افزود: با بازدیدی که از این پروژه با مدیر پسماند داشتیم یک کارخانه ساخت داخل بوده که از کیفیت مطلوبی برخوردار است.



ساخت دو نیروگاه زباله سوز در استان



حجازی افزود: در مرکز استان و شهرستان نوشهر از حدود دو. سال قبل با دستور استاندار و مصوبه هیئت دولت برای ساخت این دو کارخانه تولید انرژی با سوخت زباله اقدام شده است..



وی افزود: در آخرین روزهای کاری بنده در شهرداری ساری پیمانکار پروژه تایین شده و در زمان شهردارجدید زمین آن با سایت کامل توسط شهرداری خریداری و ساخت کارخانه عملیاتی شد.



این مقام مسئول افزود: با ساخت این دو نیروگاه معضل زباله شهر ساری و نوشهر با وجود اینکه این کارخانه نیاز به 100درصد زباله برای تولید انرژی برق دارد برطرف می شود.



حجازی از ایجاد درامد پایدار در سازمان خبرداد و افزود: امیدواریم با ایجاد درآمد پایدار دراین سازمان دیگر مشکل اعتباری نداشته باشیم.



وی افزود: هم اکنون درآمد سازمان همیاری شهرداریهای استان از طریق صدور پروانه ساختمانی و مجتمع هایی که در خارج از محدوه قانونی شهر و روستا ساخته شده تامین می شود .



این مقام مسئول با اشاره به اینکه با کارشناسی که انجام دادیم قرار شد درآمدی پایداری برای سازمان ایجاد کنیم افزود: ساخت کارخانه آسفالت، بتن آماده، کارخانه سنگ شکن و تولید محصولات سنگی سبب درآمد پایدار در این سازمان می شود.



حجازی ازایجاد مرکز پژوهشکده تحقیق و بررسی مشکلات شهرداریهای استان در این سازمان خبر داد و افزود: شهرداران در این مرکز می توانند با همکاری یکدیگر معضلات شهری را بررسی کنند.