به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مهدوی کنی که صبح امروز سه شنبه در مراسم افتتاحیه دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری در دوره چهارم سخن می گفت با اشاره به اینکه در این یکی دو ماه اخیر با حوادث تلخ و شیرینی روبرو بودیم اظهار داشت: باید از حوادث تلخ عبرت گرفت.

وی افزود: البته با حوادث خوبی نیز روبرو بودیم که در این راستا می توان به برگزاری مراسم احیاء در ماه مبارک رمضان، روز قدس و برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران اشاره کرد.

آیت الله مهدوی کنی افزود: در زلزله اخیر کارهای خوبی انجام شد. دولت وارد عمل شد همچنین مقام معظم رهبری به استان آذربایجان سفر و با مردم این استان ابراز همدردی کردند.

وی افزود: امیدوارم اعضای خبرگان رهبری نیز کمک های خود را به این استان سرازیر کنند تا مشکلات مردم رفع شود.

رئیس مجلس خبرگان با اشاره به برگزاری شب‌های احیا در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان جلسات مذهبی و مراسم پرفیض احیا برگزار شد و برگزاری این مراسم نشاندهنده آن است که مردم پس از گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی همچنان به دین و ارزش های انقلاب معتقد هستند.

وی گفت: مشکلات در کشور وجود دارد اما با این اوصاف مردم همکاری های خود را انجام می دهند. البته باید به این مسئله اشاره کرد که یکی از ارکان مهم در انقلاب اسلامی مردم هستند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری، همچنین یکی دیگر از ارکان انقلاب را دولت عنوان کرد و افزود: از آنجا که این حکم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است باید قوه مجریه و تمامی دستگاه ها و ارگان ها در انقلاب اسلامی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

آیت الله مهدوی کنی همچنین افزود: البته انقلاب اسلامی با سختی روبرو بود اما همین سختی ها انقلاب را مستحکم تر کرد. اگر این مشکلات نبود ما نمی توانستیم امروز به این مرحله دست یابیم.

وی با اشاره به تحریم های کشورهای غربی علیه ایران نیز افزود: کشورهای غربی ما را تحریم می کنند اما این تحریم ها از یک نظر برای ما مفید است چرا که می توانیم به ساحل پیروزی و موفقیت دست یابیم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: البته انتظار می رود که دولت اسلامی نیز با مشکلات دست و پنجه نرم کند و عقب نشینی نکند و فقط حق مردم را ادا کند.

آیت الله مهدوی کنی افزود: بنده به عنوان رئیس این مجلس از فعالیت های دولت برای کمک به زلزله زدگان و برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران تشکر می کنم. حقیقتا اجلاس بسیار خوبی برگزار شد و این جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد باعث عزت نظام اسلامی شد و خوشبختانه اکثر سران و کشورهای عضو در این دوره از اجلاس شرکت کردند و ریاست جنبش عدم تعهد به ایران واگذار شد.

وی گفت: اگر دشمن نخواهد این جایگاه ویژه را قبول کند بی انصافی است.

مهدوی کنی با بیان اینکه بیانیه پایانی اجلاس غیرمتعهدها که مورد تصویب همه گرفت، مورد تایید ماست ادامه داد: در اجلاس اخیر جنبش عدم تعهد، مصوبات و بیانیه های خوبی به تصویب رسید البته این به منزله آن نیست که تمامی گفته ها و مواضع سران و اعضای شرکت کننده در این اجلاس را تایید می کنیم. در جنبش عدم تعهد باید تمامی اعضا مواضع خود را بیان کنند و اگر این کار انجام نشود دیگر نباید آن را اجلاس عدم تعهد نامید.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امنیت برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در سطح بالایی بود از برقراری این امنیت تشکر کرد و افزود: مسئله امنیت بسیار مهم است در قرآن کریم به آن اشاره شده است ضمن آنکه انقلاب باید در سایه امنیت باشد. واقعا امنیت نعمت بزرگی است و باید آن را قدر نهاد.

وی گفت: ملت در سایه امنیت می توانند به رفاه برسند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بسیاری از شرکت کنندگان در اجلاس عدم تعهد تصور دیگری از ایران داشتند و گمان نمی کردند که این اجلاس با چنین امنیتی برگزار شود.

مهدوی کنی افزود: اگر امروز ما به چنین امنیتی دست یافته ایم به خاطر فداکاری رزمندگان 8 سال دفاع مقدس است.

وی در ادامه سخنانش به بیانات مهم مقام معظم رهبری در مراسم افتتاحیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد اشاره کرد و با بیان اینکه معظم له دو بار در این اجلاس شرکت کرده بودند، افزود: اولین بار درسال 65 و دومین بار در همین اجلاس اخیر شرکت کردند و بیانات مهمی را در هر دو اجلاس مطرح کردند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: امیدوارم در این 3 سال که ریاست جنبش عدم تعهد به ایران واگذار شده است این جنبش بتواند به اهداف مد نظر خود نزدیک شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری پیشنهادهایی را در این اجلاس مطرح فرمودند که تمامی این پیشنهادها از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش توصیه هایی را به دولتمردان و فعالان سیاسی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه دولت باید توجه جدی تر و عمیق تری به ساماندهی معیشت مردم داشته باشد، افزود: در توصیه اول از دولتمردان می خواهم برای رسیدن به معیشت مردم از همه نظرات و ایده ها استفاده کنند و نباید دولت خود را محدود کند باید در را باز کند و همه نظرات را جویا شود.

آیت الله مهدوی کنی در توصیه دوم خود فعالان سیاسی و اقتصادی را مورد خطاب قرار داد و افزود: فعالان سیاسی و اقتصادی در حال حاضر باید با هم همصدا شوند و اگر نظارت خاص خود را ارائه دهند فقط همدیگر را خنثی می کنند.

وی وحدت و هماهنگی بین نیروها و دستگاه ها را امری لازم و ضروری دانست و افزود: مقام معظم رهبری این هماهنگی ها را دنبال می کنند اما باید فعالان سیاسی و اقتصادی نیز به این وحدت توجه داشته باشند.

وی گفت: معتقدم باید انگیزه های شخصی خود را کم کنیم و فقط به فکر خدمت به مردم باشیم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: همچنین از مردم و مسئولان می خواهم که قناعت را مورد توجه قرار دهند. ما باید در همه ابعاد قناعت را در پیش بگیریم. اگر می بینیم کشورهایی به جایی رسیده اند به خاطر آن است که مردم آن کشورها اهل قناعت هستند.

مهدوی کنی گفت: ولی متاسفانه ما ایرانی ها فقط اهل اسراف هستیم. از این جهت از مردم و مسئولین می خواهیم که قناعت را در پیش بگیرند چرا که اسلام ما را دعوت به قناعت کرده است.

وی گفت: معنای قناعت آن نیست که فقط در تنگ دستی ها قناعت کنیم بلکه باید همیشه اهل قناعت باشیم.

به گفته مهدوی کنی یکی از ارکان قناعت اقتصاد مقاومتی است.

رئیس مجلس خبرگان همچنین از روحانیون و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری خواست تا مردم را به قناعت ترویج کنند.

وی گفت: حتی اگر زمانی در رفاه قرار گرفتیم یا در رفاه هستیم باز باید اهل قناعت باشیم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در ادامه به انتخابات آینده شوراها و ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: سال آینده دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراها برگزار می شود و امیدوارم مردم کسانی را انتخاب کنند که به فکر آنها باشند و برای آنها کار کنند.

مهدوی کنی خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت: بدانید که وظیفه شما نیز سنگین است. مسئولیت سنگینی را بر عهده گرفته اید ما باید از انقلاب اسلامی دفاع کنیم و در انقلاب حضور داشته باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه باید همه مسائل را به صورت جدی مورد آسیب شناسی قرار دهیم افزود: عده ای بر این باورند که مقام معظم رهبری معتقدند که فقط باید از اوضاع تعریف کرد در حالیکه اینگونه نیست ما باید از انقلاب پاسداری کنیم اما در عین حال آسیب شناسی های خود را نیز انجام دهیم و تفرقه ایجاد نکنیم.