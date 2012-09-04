احداث 88 هکتار فضای سبز در شهرکهای صنعتی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفایی نژاد اظهار داشت: تا پایان سال 90، فضای سبز موجود در شهرکها و نواحی صنعتی استان، 83 هکتار بوده که در نیمه اول سالجاری پنج هکتار به فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی مازندران افزوده شده است.

وی بیان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد سه هزار و 500 اصله نهال اقاقیا، کاج ، لکستروم، لاوسون، ختمی ، توری و غیره ، در شهرکها و نواحی صنعتی سطح استان غرس شد و برای ایجاد فضای سبز و کاشت نهالها و خاکریزی 500 میلیون ریال از محل منابع داخلی شرکت هزینه شده است .

وفایی نژاد افزود: تاکنون بیش از 130 هزار اصله نهال انواع درختچه زینتی و دائمی در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران کاشته شد و حدود شش هکتار گل کاری و چمن کاری در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان انجام شد.

اختصاص 218 میلیارد تومان به صندوق توسعه کشاورزی مازندران



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در همایش هم اندیشی مدیران تعاونی ها و اتحادیه های شهرستان های قائم شهر، سوادکوه و جویبار با بیان اینکه مازندران از لحاظ کمیت تعاونی ها مقام دوم تا سوم را در کشور پس از تهران و اصفهان داراست اظهار داشت: این موقعیت ممتاز به لحاظ برخورداری از پتانسیل ریشه ای اقتصادی، وجود فضای کار و نیروی انسانی در مازندران شکل گرفت.

علی بابایی افزود: در سالجاری دولت 218 میلیارد تومان اعتبار به صندوق توسعه کشاورزی استان با رویکرد تشکیل تعاونی ها با ادبیات مهرو ساماندهی فارغ التحصیلان بخش کشاورزی اختصاص داد.



وی اعلام کرد: نمی توانم نرخ بیکاری استان را اعلام کنیم و این نرخ بیکاری در شان مازندران نیست.

گسترش و تقویت تعاونی ها در جامعه



نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: باید تعاونی ها و تقویت فرهنگ در جامعه گسترش و تقویت شود.

آیت الله علی معلمی افزود: تعاونی ها موفقیت هایی داشتند اما به نقطه مطلوب نرسیدند.

وی با بیان اینکه تعاون پشتوانه قانونی و دینی دارد، افزود: باید فرهنگ تعاون را در جامعه ترویج کنیم تا به نقطه مطلوب برسیم.