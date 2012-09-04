مصطفی هاشمی طبا در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر در خصوص نتایج کاروان ایران در المپیک، عدم توجه به نامه‌های کمیته بین المللی المپیک و مسائل دیگر صحبت کرد که در ادامه می‌آید:

* مهر: عملکرد کاروان ایران در بازی‌های المپیک 2012 لندن چگونه بود؟

-هاشمی طبا: در مجموع عملکرد خیلی خوبی بود و ما موفق شدیم بهترین نتیجه تاریخ المپیک مان را به دست آوردیم. البته این نتایج زیر سایه کشتی فرنگی کشورمان بود. سرانجام آن توقعی که سال‌ها از تیم‌مان داشتیم، این بار تا حد زیادی برآورده شد. نتیجه خوبی به دست آمد که البته خودم هم آن را پیش بینی می کردم.

* برخی از مدیران ورزش کشور این افتخار را ماحصل مدیریت و تلاش خود می دانند. آیا چنین چیزی درست است؟

- حرف زدن و ادعا کردن خیلی ساده است، اما باید دید واقعیت چیست. به طور مثال من هم می توانم مدعی شوم که ما 15 سال پیش، 4،5 برنامه مشخص برای ورزش کشور داشتم که آن را پیاده کردیم و این نتایج در ماحصل آن است. اما باید دید این ادعاها تا چه حد صحت دارد و درست است.

به جز اینکه "محمد بنا" آمده و حفظ شده، سازمان تربیت بدنی هیچ برنامه آنچنانی‌، برای کشتی فرنگی نداشته است. به نظرم کسی نباید از این موضوع سهم خواهی کند. شاید اگر کشتی فرنگی کشورمان موفق نمی شد، حالا ما تنها یک مدال طلا داشتیم. در ضمن، اینکه کشتی آزاد مدال طلایی به دست نیاورده، سهم کیست؟ به نظرم ستاره‌های اصلی، قهرمانان و مربیان کشورمان هستند. بالاخره تلاش‌هایی در طول سال‌های مختلف صورت گرفته که ما را به اینجا رسانده است. شاید اگرسیاست‌های بهتری داشتیم، بچه‌های ما در دو، سه رشته دیگرهم می‌توانستند نتیجه بهتری کسب کنند.

* جای چه رشته‌هایی در مدالی آوری خالی بود؟

- تقریبا چیزی غیر از این رشته‌ها نداشتیم.

* زمانی که شما رئیس سازمان و رئیس کمیته ملی المپیک بودید کاروان ایران در المپیک 2000 سیدنی 3 طلا، یک نقره و 2 برنز کسب کرد. آن زمان دو طلای کشورمان در وزنه برداری و با رهبری "ایوانف" بلغاری به دست آمد. آیا می توان گفت "بنا" این دوره همان "ایوانف" سیدنی بود؟

- اگر از آن تاریخ حرکت رو به رشد می‌داشتیم، امروز باید به جای 4 طلا، 8 مدال طلا به دست می آوردیم. ورزش ما نوسان دارد و روال دقیق و مطمئنی را طی نمی‌کند. به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی کرد در المپیک برزیل چند مدال خواهیم گرفت.

* علت تغییرات سینوسی ورزش چیست؟ چرا در سیدنی فوق العاده ظاهر شدیم، در پکن فاجعه و در لندن نیز بی نظیر؟

- علت اصلی این است که ستاره‌های ورزش و رشته‌های ما محدود هستند. اگر رشته‌های متعددی داشته باشیم و بحث آموزش ورزش در مدارس را تقویت کنیم، این اتفاقات کمتر رخ می دهد. اینکه مدارس چند ساعت ورزش داشته باشند و استعدادهای بیشتری در ورزش حضور پیدا کنند از بحث های مهم و اساسی است. ما در این زمینه‌ها مشکل داریم. در سال 76 مراکز استعدادیابی را در سراسر کشور برنامه‌ریزی و راه‌اندازی کردیم. اگر آن امر ادامه پیدا می‌کرد امروز استعدادهای بیشتری می‌توانستد وارد ورزش کشور شوند.

* تغییرات اخیر چند ماه اخیر در راس فدراسیون های ورزشی منطقی است؟

- با این تغییرات موافق نیستم. به نظرم فدراسیون‌ها باید مستقل و انتخابات آزادانه‌ای داشته باشند.

* بی اعتنایی مسئولین به نامه های IOC را چگونه می بینید؟

- وقتی شما به IOC نامه می دهید، فردا پاسخ آن به دست شما می رسد. اصولا جواب ندادن یا تاخیرداشتن از نظر IOC کار خیلی بدی است. دیر پاسخ دادن به نامه‌ها، از نظر کمیته بین المللی المپیک نقطه ضعف محسوب می شود. آن‌ها دوست دارند به سوالشان پاسخ داده شود.

* قبول دارید این گره خیلی راحت با دست باز می شود و نیازی به دندان نیست؟

- بله دقیقا مانند داستان فوتبالمان می شود.

* به نظر می رسد کمیته ملی المپیک ایران می‌خواهد با تعامل این مشکل را رفع کند اما وزارت ورزش نمی خواهد. دقیقا متولی این امر کیست؟

- در حال حاضر حل این مشکل با وزارت ورزش است اما IOC کاری به این حرف ها ندارد.

* کمیته بین المللی المپیک وزارت ورزش ایران را به رسمیت می شناسد؟

- آنها وزارت ورزش را به رسمیت می شناسد اما طرف حساب آنها در ایران، کمیته ملی المپیک است. اگر در ایران آن چیز‌هایی را که IOC می خواهد، وزارت ورزش انجام ندهد و یا به هر طریقی صورت نگیرد، کمیته بین المللی المپیک در خصوص ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.

* دو مجمع انتخاباتی فدراسیون های دوچرخه سواری و قایقرانی برخلاف نظر IOC برگزار شد، آیا روسای جدید به رسمیت شناخته می شوند؟

- فدراسیون‌های جهانی مربوطه باید آنها را به رسمیت بشناسند. IOC نمی آید روسای فدراسیون ها را به رسمیت بشناسد اما وقتی می گوید چنین روندی درست نیست، روی آن روند پافشاری دارد. طبیعتا فدراسیون بین المللی خلاف نظر کمیته بین المللی المپیک عمل نمی کنند.

* صحبت های زیادی در خصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران شنیده می شود. آیا کمیته ملی المپیک اساسنامه رسمی و ثبت شده دارد؟

- کمیته ملی المپیک ایران اساسنامه ای دارد که به تصویب IOC رسیده است. این اساسنامه تغییر دیگری نکرده است. این موضوع به زمان من بازمی گردد.

* پس از آن چه اتفاقی رخ داد؟

- این بحث به اساسنامه فدراسیون‌ها باز می گردد. اساسنامه فدراسیون‌ها در زمان من تصویب شد. پس از آن "مهرعلیزاده" آمد و ماده‌ای را به آن اضافه کرد که رئیس سازمان می تواند روسای فدراسیون‌ها را برکنار کرده و سرپرست تعیین کند. این مقایر با منشور المپیک و مصوبات فدراسیون‌های بین المللی است. این اساسنامه نه تنها به IOC بلکه به هیچ جای دیگری هم نرفته است. به واقع تغییر را کسی تصویب نکرد.

* آخر این داستان چه می شود؟

- ما باید مسئله را حل کنیم.

* گویا وزارت ورزش با برگزاری مجامع انتخاباتی قصد حل کردن آن را ندارد!

- اگر حل نشود برای ما مشکل ایجاد می شود.

* بدترین حالت این موضوع چیست؟

- این است که کمیته ملی المپیک به اصطلاح تعلیق می شود و فدراسیون‌های مربوطه هم به دنبال آن تعلیق می شوند.

* با تعلیق کمیته ملی المپیک چه اتفاقی رخ می دهد؟

- دیگر ما نمی توانیم در مسابقات آسیایی و المپیک شرکت کنیم.

* آیا با تعلیق کمیته ملی المپیک، تمام فدراسیون ها تعلیق می شوند؟

- خیر چنین چیزی نیست. اگر کمیته تعلیق شود، فقط خودش تعلیق می شود. در صورتی که فدراسیون‌های جهانی، فدراسیون‌های ما را به رسمیت بشناسند، می توانیم در رقابت‌های جهانی شرکت کنند اما اگر در این چند فدراسیون هم دچار مشکل شویم، دیگر نمی توانیم در مسابقات آنها شرکت کنیم.

* پس با این تفاسیر مشکلی برای سایر فدراسیون ها رخ نمی دهد؟

- مشکلی برای سایر فدراسیون ها رخ نمی دهد مگر اینکه آنها هم متوجه این داستان بشوند و به پیروی از فدراسیون‎ها دیگر، با فدراسیون‌ها مربوطه در ایران وارد کش مکش شوند.

* وظیفه اصلاح اساسنامه فدراسیون ها با چه کسی است؟

- در حال حاضر تغییر اساسنامه فدراسیون‌ها بر عهده وزارت ورزش و هیات دولت است. مجلس اعلام کرده است اساسنامه فدراسیون‌ها را دولت تصویب کند. بنابراین از نظر داخلی باید وزارت ورزش تغییرات لازم را پیشنهاد بدهد، دولت آن را اصلاح کند. وقتی اصلاح صورت گرفت، آن را به کمیته بین المللی المپیک ارسال کنند.

* با به تعویق افتادن برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک و برگزاری آن پس از انتخابات ریاست جمهوری برای همسویی با وزارت ورزش موافق هستید؟

- همه کار می توان کرد اما غیر قانونی است. ما طبق منشور المپیک و اساسنامه کمیته ملی المپیک حداکثر یک یا دو ماه پس از المپیک باید مجمع برگزار کنیم. حالا اگر IOC می گوید تا وقتی آن مسائل نباشد، یک بحث دیگر است. اما تاخیر در مسائل قانونی را درست نمی دانم.

* اگر مجمع کمیته ملی برگزار شود، پس از چند ماه دولت جدید روی کار می آید. قاعدتا با دولت جدید وزارت جدیدی روی کار می آید.

- نظرم این است که اصلا نباید مصلحت خواهی کرد و باید مطابق اساسنامه پیش رفت حالا هر چی می خواهد بشود، بشود. ما باید مطابق قانون و اساسنامه جلو برویم.

* به نظر شما اگر وزارت و کمیته هم سو باشند، بهتر نیست؟

- آن یک بحث دیگری است. اما من می گویم هر چیزی باید سر جای خودش عمل شود. حالا همسو بودند یا نبودند. اگر قرار باشد قانون را اجرا نکنیم و مصلحت خواهی کنیم، دائما تغییراتی برخلاف قانون خواهیم کرد.

* قبول دارید جنگ قدرت بین کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش رخ داده است؟

- همیشه از این حرفها هست. اینها مهم نیست. بالاخره چنین چیزهایی همیشه کم و بیش وجود دارد و کاری هم نمی توان کرد. اخلاقیات و فرهنگ آدم‌ها در این موضوع دخیل است. تا وقتی اخلاقیات و فرهنگ خودمان را اصلاح نکنیم، سایر کارها را نمی توانیم اصلاح کنیم.

* با این تفاسیر بازهم افرادی مانند شما که عضو کمیته بین المللی بوده اید پس از 4 سال باید با این پست با اهمیت خداحافظی کنند.

- فرق کشورهای توسعه یافته و نیافته همین است. وقتی کشوری توسعه یافته است، آدم‌هایش هم توسعه یافته می شوند و عکس آن.