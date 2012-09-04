به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل مصطفوی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران که در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: تا چند سال گذشته بیشتر داروهای کشور از خارج وارد میشد اما اکنون نزدیک 98 درصد تولید دارو به صورت داخلی است و به قدری سریع در این راه گام برمیداریم که رونمایی از داروها که اکنون به صورت دو ماه یکبار و ماهانه است به صورت هفتگی در میآید.
وی افزود: هدف ما از برگزاری این همایش گردآوری مسئولان و دستاندرکاران صنعت داروسازی برای به اشتراک گذاشتن ایدههای آنها در زمینه بهبود کیفیت ساخت دارو و ارائه آخرین یافتههای علم داروسازی به آنهاست.
رئیس دانشکده داروسازی اصفهان با اشاره به اینکه تولید محصولات داخلی و عدم وابستگی خارجی از دیگر اهداف برپایی این همایش است، تاکید کرد: تا چند سال گذشته بیشتر داروهای کشور از خارج وارد میشد اما اکنون نزدیک 98 درصد تولید دارو به صورت داخلی است و به قدری سریع در این راه گام برمیداریم که رونمایی از داروها که اکنون به صورت دو ماه یکبار و ماهانه است به صورت هفتگی در میآید.
وی با اشاره به مقالات پذیرش شده در این همایش گفت: یک هزار و 126 مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که 85این موضع نشانه رشد مطلوب طرحهای تحقیقاتی در کشور است، چرا که مقالاتی که پایه تحقیقاتی نداشتند و مروری بودند پذیرفته نمیشدند.
مصطفوی با بیان اینکه دو پانل تخصصی ارتباط صنعت و دانشگاه و آموزش تخصصی داروسازی در روز پنجشنبه هفته جاری برگزار میشود، تاکید کرد: در پانل صنعت و دانشگاه تعدادی از مسئولان شرکت داروسازی فارابی، رهاگل دارو، امین و دیگر شرکتهای دارویی اصفهان در کنار شرکتهای داروسازی تهران توانمندیهای خود را به نمایش میگذارند.
وی اضافه کرد: برای پانل آموزش داروسازی نیز بررسی مسایل روز داروسازی، مشکلات و راهکارهای ارتقای دانش داروسازی ایران بررسی میشود.
آمادگی داریم به تولید فناوری کمک کنیم
رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی ایران با اشاره به اینکه در اصفهان مراکز رشد فناوری دارویی وجود دارد وی تاکید کرد: آمادگی داریم که به شرکتهای دانشبنیان که در این مرکز تاسیس میشوند کمک مالی کرده و از این راه به تولید فناوری یاری کنیم.
مصطفوی ادامه داد: سند چشمانداز داروسازی و نقشه جامع آن مشخص شده و مسیرهای صنعت داروسازی به سمت خودکفایی هموار شده است اما هنوز نیازمند همکاری بیشتر داروسازان و شرکتهای دارویی برای رسیدن به قله خودکفایی دارویی هستم.
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