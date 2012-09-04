تحریمها زمینه ساز کشف بازارهای جدید/ اقتصاد مقاومتی دفاع متحرک است

خداداد غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در جریان تحریم هایی که علیه ایران ایجاد شده است توانستیم بازارهای جدیدی را برای ارائه محصولات خود پیدا کنیم، اظهار داشت: در تحریم ها متوجه بازارهای خوب منطقه آسیا مثل ترکیه و آذربایجان شدیم.

وی با بیان اینکه با وجود همه تحریم ها در حوزه صادرات سنگ کوپ به اروپا افزایش داشته ایم، یادآور شد: همچنین در حوزه فراوری سنگ نیز با جایگزین کردن بازارهای جدید توانسته ایم شرایط بهتری را ایجاد کنیم.

نائب رئیس کانون سنگ ایران با تاکید بر اینکه جای خالی دیپلماسی اقتصادی در کشور احساس می شود، افزود: اگر دیپلماسی اقتصادی به کمک بخش خصوصی بیاید ضمن عبور از تحریم ها شاهد پیشرفت اقتصادی کشور خواهیم بود.

غیاثوند در ادامه با اشاره به طرح موضوع اقتصاد مقاومتی توسط رهبر فرزانه انقلاب اظهار داشت: در اقتصاد مقاومتی ما قائل به توقف نیستیم و اقتصاد مقاومتی را یک دفاع متحرک می دانیم.

وی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی می بایست در کنار استقامت فعالیت بیشتری را در زمینه جایگزینی بازارها داشته باشیم، تصریح کرد: تمام بازارهایی که در جریان تحریم از ما گرفته شده اند را می توان با استفاده از کشورهای آسیایی جایگزین کرد.

نائب رئیس کانون سنگ ایران با بیان اینکه در صنعت سنگ با استفاده از اقتصاد مقاومتی و دفاع متحرک با افزایش صادرات روبرو شده ایم، افزود: خوشبختانه هزینه هایی که به صنعت سنگ از تحریم ها وارد شده بود از محل افزایش نرخ دلار جایگزین شد.

غیاثوند ادامه داد: با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و ساخت ایران، تغییر روشهای معمول بانکی به روشهای غیرمعمول و جایگزینی بازارهای جدید توانسته ایم اقدامات قابل قبولی را در مواجهه با تحریم ها انجام دهیم.

وی یادآور شد: اگر اقتصاد مقاومتی را یک دفاع متحرک تلقی کنیم که این رویکرد در صنعت سنگ استان و کشور نیز اتفاق افتاده است؛ امسال انتظار داریم فروش سنگ استان حدود 20 درصد افزایش یابد.