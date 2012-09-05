کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و هند اواخر آبان برگزار می شود

سید مهدی نبی زاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور هیأت 200 نفره هندی به ریاست نخست وزیر این کشور در شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد در تهران گفت: اغلب مذاکراتی که هیأت هندی در تهران انجام داد در سطح بالا با مقام معظم رهبری، رئیس جمهور ، رئیس شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه ، سیاسی بود و هیچگونه مذاکرات تجاری میان ایران و هند در این سفر انجام نشد.

وی افزود: مهمترین موضوع نیز نشست سه جانبه ایران، هند و افغانستان در رابطه با همکاری های مشترک و توسعه بندر چابهار بود.

نبی زاده با بیان اینکه 200 نفر، هیأت همراه هند برای اجلاس نم بودند ، اظهار داشت: در عرصه های مختلف با رئیس جمهور و وزیر خارجه دیدارهایی صورت گرفت و در دو جلسه با دبیرشورای امنیت ملی در رابطه با مسائل امنیتی دو کشور و منطقه به ویژه افغانستان و عراق صحبت هایی شد.

وی با اشاره به اینکه کریدور شمال و جنوب نیز از جمله مباحث مورد توجه مسئولان دو کشور بود، ادامه داد: کمیسیون مشترک ایران و هند در هفته آخر آبان ماه در هند برگزار می شود و درآن اجلاس تفاهم نامه ها به امضا خواهد رسید.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند با بیان اینکه کمیسیون مشترک ایران و هند در هفته آخر آبان ماه در هند برگزار می شود، خاطرنشان کرد: این کمیسیون به ریاست وزیران خارجه دو کشور برگزار خواهد شد و مالیات مضاعف، تضمین سرمایه گذاری و حفظ محیط زیست و... از جمله موضوعات اصلی تفاهم نامه هایی خواهد بود که به امضای طرفین می رسد.

نبی زاده در پایان با اشاره به اینکه 65 نفز از هیأت همراه هندی ها خبرنگاران از رسانه های مختلف هندی بوده اند ،تصریح کرد: حضور هیأت هندی در این سطح در اجلاس تهران و به ویژه ملاقات سینگ با رهبر معظم انقلاب یک پایه گذاری برای گسترش روابط دو کشور در سطوح مختلف است که نتایج مطلوبی خواهد داشت و شکل دیگری از روابط ایران و هند شکل خواهد گرفت.