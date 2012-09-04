زنجان پله ترقی مدیران غیربومی است/ فرصت فعالیت به مدیران بومی داده نمی شود

محمد عینی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان زنجان به میدان آزمون و خطای مدیران غیربومی و کسب تجربه تبدیل شده است، افزود: نظارتی که در استان باید بر روی عملکرد غیربومی باید وجود داشته باشد صورت نمی گیرید و مردم متاسفانه تنها کم و کاستیهای بومی را می بینند و این امر به یک فرهنگ در استان تبدیل شده و بنده نه این موضوع را تائید و نه رد می کنم.

وی با ابراز تاسف از خروج مدیران توانمند بومی از استان افزود: روند شکل گرفته علیه مدیران بومی در استان، موجب ایجاد اصطکاک در استان شده و این امر مدیران بومی را خسته و مجبور به خروج از استان کند.

عینی فرد با تاکید بر لزوم توجه به توانمندی مدیران و نیروهای بومی استان در داخل و خارج از استان گفت: در حال حاضر نیروهای توانمند بومی در خارج از استان و به خصوص در تهران دارای پست های مدیریتی کلیدی و تاثیرگذار هستند و بسیاری ازآنها در سمت های دیپلماسی خارجی کشور فعال است.

عضو شورای شهر زنجان با ابراز تاسف از عدم توجه شهروندان زنجانی به نیروهای بومی، لزوم بازنگری مردم زنجان در خصوص مدیران بومی را خواستار شد و افزود: متاسفانه با توجه به روند تخریبی که در استان زنجان علیه مدیران بومی بوده و موجب مهاجرت این مدیران شده حتی در صورت دعوت از مدیران بومی و نخبگان خارج از استان به دلیل اینکه دلخوشی ندارند کمتر حاضر به حضور در استان نمی شوند.

عینی فرد در عین حال با اشاره به خدمات و فعالیت های چشمگیر استاندار زنجان افزود: هرچند اعتقاد داریم در استان نیروهای همشهری به مراتب توانمند و بالاتر از جایگاه پست استانداری داریم ولی استاندار فعلی زنجان به عنوان یک نیروی غیربومی خدمات ارزنده و تاثیرگذار برای استان داشته است.

عینی فرد با بیان اینکه "ما دستان مدیران غیربومی توانمند را می فشاریم و خدمت آنها را ارج می نهیم" افزود: شورای شهر زنجان با توجه به فعالیت های خوب رئوفی نژاد عضویت وی را به عنوان شهروند افتخاری زنجان مصوب و استان وی را به عنوان یک شهروند زنجانی می شناسد.

عضو شورای شهر زنجان با انتقاد از وضعیت حاکم بخش عمرانی استان به خصوص عمران شهری افزود: متاسفانه جایگزینی نیروی غیربومی در معاونت عمران به جای مدیران توانمند موجب افت فعالیت های عمرانی استان شده است.

به گفته عینی فرد، کنار گذاشتن مدیران بومی در حوزه های مختلف عمرانی و جایگزینی نیروهای غیربومی موجب پائین آمدن راندمان کاری این حوزه ها شده است و متاسفانه کسی در استان پیگیر این امر نیست.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از نیروی بومی افزود: حداقل اگر قرار است مدیر غیربومی جایگزین مدیر بومی شود باید توانمندتر از مدیر بومی باشد که متاسفانه این امر هیچگاه صورت نمی گیرد.

عینی فرد، با ابراز امیدواری برای بهره گیری از توانمندی مدیران بومی و جلوگیری از دلسرد شدن و مهاجرت آنها افزود: این وظیفه نخبگان و بزرگان استان است که پیگیری کنند که چرا نیروهای بومی تاب و تحمل حضور در استان را ندارند و چرا ما تحمل مدیران بومی را نداریم و نیروهای توانمند بومی که از استان خترج شده اند را به استان بازگردانیم.

وی، از بزرگان استان، نمایندگان مجلس، نخبگان استان و نماینده ولی فقیه در استان تقاضا کرد در خصوص علل مهاجرت نیروهای بومی از استان، عدم تحمل مدیران بومی در استان، و عدم رغبت آنها برای بازگشت به استان آسیب شناسی کنند.