6 هکتار از اراضی و املاک شرکت آبفای جنوب غربی تهران سنددار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شمس الدین رحیمی مدیر دفتر حقوقی شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران با اعلام این خبر اظهار داشت : با توجه به پراکندگی حوزه جغرافیایی مناطق، بخشی از املاک تحویلی به این شرکت که توسط شهرداری ها و بخشدار یها و سایر موسسات دولتی واگذار شده فاقد سند مالکیت بوده و با توجه به تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند در مجلس شورای اسلامی در همین راستا این شرکت به منظور پیشگیری از تعرض افراد و اشخاص حقیقی، مستند سازی املاک را در دستور کار قرار داد.

رحیمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این راستا افزود : طی مدت زمان ابتدای سال 1390 تا به حال، بالغ بر 6 هکتار از اراضی و املاک تحت اختیار این شرکت در شهرستانهای رباط کریم، بهارستان و اسلامشهر مستند سازی شده که 3 هکتار آن مربوط به اسلامشهر و 3 هکتار نیز مربوط به رباط کریم و نسیم شهر است.

وی در ارتباط با املاک و اراضی نسیم شهر که اوقافی و غیرقابل فروش و مالکیت است، افزود : با توجه به اینکه منطقه نسیم شهر جزو مناطق اوقافی است و به لحاظ اینکه چندین حلقه چاه و مخزن این شرکت در شهرستان مذکور واقع شده است لذا در این راستا و پس از اقدامات کلیه موارد قانونی چهار فقره اسناد رسمی اجاره از طرف اداره اوقات شهرستان حدوداً به میزان 3000 مترمربع بعنوان اسناد مالکیت تحویل این شرکت شد.

رحیمی یادآور شد: این دفتر پیرو قانون مجلس شورای اسلامی و در راستای تعیین تکلیف کلیه اماکن و اراضی تحت تصرف خود کماکان پیگیریهای قانونی و مستمر مبنی بر مستند سازی الباقی املاک بدون سند را پیرو برنامه ریزیهای صورت گرفته انجام خواهد داد و با توجه به اقدامات انجام شده امیدواریم نهایتاً در مدت زمان معین شده موفق به مستند سازی این املاک بنام شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران شویم .