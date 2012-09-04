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۱۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

با اکثریت آراء/

محمد رفیع آبادی پور رئیس شورای اسلامی کرمان شد

محمد رفیع آبادی پور رئیس شورای اسلامی کرمان شد

کرمان - خبرگزاری مهر: محمد رفیع آبادی پور با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی استان کرمان رئیس این شورا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات هیئت‌ رئیسه شورای اسلامی استان کرمان با حضور نماینده مدیرکل امور شهری استانداری کرمان برگزار و محمد رفیع آبادی‌پور به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

در این جلسه که از 22 نفر عضو، 17 نفر حضور داشتند، انتخابات هیئت رئیسه برگزار و محمد رفیع آبادی‌پور از مجموع 17 رأی با اخذ 17 رأی به عنوان رئیس انتخاب شد.
 
یحیی پورشمس‌الدینی با اخذ 15 رأی به عنوان نایب رئیس، محمد دانشی با کسب 16 رأی به عنوان منشی اول و مهدی شفیعی ابورواری با اخذ 16 رأی به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.
 
کد مطلب 1688538

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