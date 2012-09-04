توسعه نواحی روستایی در ایران با موانع و محدودیتهایی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی امروز در همایش ملی توسعه روستایی افزود: کمبود سرمایه، کمبود نیروی انسانی متخصص، محدودیت زمین و تکنولوژی، پائین بودن سطح بهره وری عوامل تولید، ناصحیح بودن برخی سیاست ‌ها و ناکافی بودن فعالیت ‌های دولتی و سطح پائین مشارکت مردم برخی از مهمترین موانع هستند.

وی تاکید کرد: رفع این موانع نیازمند برنامه ریزی منسجم و دراز مدت با تفکر سیستمی و مشارکت مردم برای پویایی اقتصادی روستا از طریق جستجوی راههای ایجاد و تنوع درآمدی مناطق روستایی کشور و توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی است.

دبیر کمیته اجرایی همایش ملی توسعه روستایی گفت: ایجاد توانایی درک تغییرات و کشف فرصت ها، مشارکت و کار گروهی، خلاقیت و نوآوری، روحیه استقلال طلبی و مسئولیت پذیری، مخاطره پذیری و مخاطره جویی، از عناصر اصلی گسترش کارآفرینی در روستاهاست.

وی اظهارداشت: جذب، حفظ و توسعه و حمایت از ایجاد و راه اندازی کسب و کارهای جدید می تواند در توسعه کارآفرینی و درنهایت توسعه روستا موثر واقع شود.

مهدوی با اشاره به اینکه مدیریت توسعه روستایی در ایران نیز دارای نارسایی هایست، گفت: نبود ساختار سازمانی و تشکیلاتی منسجم، موازی کاری و تداخل وظایف، غلبه رویکرد بخشی، کمبود تشکیلات حمایت کننده و هدفمند برای رشد اقتصادی روستاها، بلاتکلیفی مدیریت توسعه در محیط روستایی و نبود تشکیلات مدیریت سرزمینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی از عمده ترین این موارد است.

وی با تاکید بر اینکه ساختار مدیریت توسعه روستایی کشور در شرایط کنونی نیازمند اصلاح در وظایف و جهت گیریهاست، افزود: تلاش برای تشکیل و تقویت نهادهای غیر دولتی برای مشارکت بیشتر در توسعه محلی، تحول در ساختارهای اقتصادی برای ترغیب مشارکت بخش غیر دولتی و خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، تقویت شیوه های نظارتی از طریق نهادهای مردمی، تفویض اختیار و تقویت مدیریت محلی به منظور مشارکت بیشتر در توسعه محلی می تواند از مهمترین راهکارهای جدید در مدیریت توسعه روستایی باشد.

مدیرکل دفتر روستایی و عشایری استانداری گیلان عنوان کرد: در بسیاری از کشورها، سازمانهایی با مشارکت مردم برای توسعه روستایی فعالیت می کنند و در زمینه تامین حوائج مصرفی و ارائه نهاده های زراعی و کشاورزی لازم، ارائه امکانات رفاهی برای ارتقای سطح زندگی روستائیان، فراهم آوردن امکانات لازم و تشویق روستائیان به مشارکت در تصمیم گیریهای محلی و اداره امور مربوط فعالیت دارند.

وی گفت: مجموعه این موارد که در سیاستهای برنامه پنجم توسعه نیز به آنان اشاره شده برخی مهمترین راهکارهای توسعه در نواحی روستایی است.

مهدوی یادآورشد: در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم و فراهم کردن زمینه های هم اندیشی کارشناسان و متخصصان توسعه روستایی، همایش ملی توسعه روستایی برگزار شده است.